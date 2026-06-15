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Más que Robbie Williams en Querétaro: Caifanes, Bruses y otras figuras también tocarán en el Pulso GNP 2026; cartel completo y precios

El festival Pulso GNP 2026 se realizará el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro y ya confirmó su line-up. El cartel incluye más de 15 actos de rock, pop, electrónica y alternativo, encabezados por Robbie Williams y Caifanes.

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2 minutos lectura
Escrito por: Angie Tonelli

El festival musical Pulso GNP 2026 confirmó su cartel oficial. La edición se realizará el 10 de octubre en el Autódromo de Querétaro, sede habitual del festival, y reunirá propuestas de pop, rock, electrónica y fusiones alternativas con artistas del panorama mexicano y anglosajón.

Los actos principales son Robbie Williams y Caifanes, pero habrá muchos artistas más en el escenario. ¿Quiénes tocarán y cuánto cuestan los boletos?

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¿Cuál es el cartel completo del Pulso GNP 2026 en Querétaro?

De acuerdo con la publicación oficial de Pulso GNP, además del exitoso cantante y compositor británico Robbie Williams, estos son todos los artistas confirmados para el evento en Querétaro:

  • Caifanes
  • Bruses
  • Deorro
  • DLD
  • Electrify
  • Fobia
  • José Madero
  • Kevin Kaarl
  • Kevis & Maykky
  • La Texana
  • La Gusana Ciega
  • Los Claxons
  • Malcriada
  • NSQK
  • Orqueska
  • Travis

¿Cuándo es la venta de boletos para el Pulso GNP 2026 en Querétaro?

Conforme a lo confirmado por la organización, la venta de boletos para Pulso GNP 2026 se organizó en dos etapas, con una preventa exclusiva para tarjetas Banamex el 14 de abril y la venta general desde el 15 de abril a través de eticket.

Desde entonces, las ventas para el evento musical se han disparado. Actualmente, los boletos generales de fase 1 (que tenían un costo de $1,900) y las entradas VIP ya se agotaron. En cambio, están disponibles los tickets generales de fase 2 a $2,595, conforme se lee en la plataforma boletera.

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