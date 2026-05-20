Confirmado el cartel de Corona Capital 2026: fechas de preventa, precios estimados y artistas

El Corona Capital 2026 ya tiene cartel oficial. El festival se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México (CDMX), y reunirá a algunos de los artistas más relevantes del rock, indie y pop internacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo será la preventa del Corona Capital 2026?

La preventa de boletos para el evento que tendrá lugar en CDMX se realizará el 26 de mayo de 2026 a través de Ticketmaster.

Para completar la compra es necesario contar con una cuenta bancaria de Banamex. Quienes utilicen tarjeta de crédito podrán acceder a una promoción de 3 meses sin intereses sin requerir monto mínimo de compra.

¿Quiénes tocarán cada día en el Corona Capital 2026?

El cartel está dividido por jornada. El viernes 20 de noviembre estará encabezado por Gorillaz, acompañados por Mumford & Sons, James Blake, The Kooks y Daniel Caesar, entre otros.

El sábado 21 de noviembre, Twenty One Pilots liderará la segunda jornada junto a The Offspring, Pierce the Veil, Underworld y Mother Mother, entre otros artistas que darán vida a la CDMX con su música.

El domingo 22 de noviembre cerrará el festival The Strokes, que no se presentaba en México desde 2022. Completan el día The XX, Lola Young, Lil Yachty y Bunt, entre otros.

¿Cuánto podrían costar los boletos del Corona Capital 2026?

Los precios para esta edición del evento no fueron anunciados junto con el cartel. Pero como referencia se pueden tener en cuenta los valores de la edición 2025 en su primera fase:

Abono General: $5,478 pesos

Abono Comfort Pass: $8,095 pesos

Abono Plus: $10,712 pesos

Abono Club: $27,450 pesos

Boleto por un día: desde $2,400 pesos

Los tickets se dividen por fases, por lo que el precio varía según el momento en que se realice la compra. También es posible adquirir un abono para los tres días o entrada para una sola jornada.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.