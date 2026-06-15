Es oficial: Jalisco empodera a jóvenes de 18 a 29 años con una decisión en el Congreso

La Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud del Congreso de Jalisco aprobó la convocatoria para el Parlamento Juvenil 2026, un ejercicio de representación que invita a jóvenes a presentar iniciativas propias en materia legislativa o de política pública sobre temas de actualidad e interés social.

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¿Qué es el Parlamento Juvenil 2026 de Jalisco y quiénes pueden participar?

El Parlamento Juvenil de Jalisco busca impulsar la participación de las juventudes en la vida pública y fortalecer su involucramiento en la construcción de propuestas para el desarrollo del estado.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años. Los participantes seleccionados podrán presentar iniciativas de autoría propia en temas legislativos o de política pública vinculados a la actualidad social.

¿Cómo registrarse en el Parlamento Juvenil 2026 de Jalisco y cuál es la fecha límite?

El registro se realiza en línea a través del formulario “Registro Parlamento Juvenil 2026”, disponible en el sitio oficial del Congreso de Jalisco. El plazo para registrarse está abierto desde la publicación de la convocatoria y cierra el 7 de agosto de 2026.

El 17 de agosto se publicará en el mismo portal la lista de las 38 personas seleccionadas para integrar el parlamento. El ejercicio legislativo juvenil está programado para celebrarse el 21 de agosto en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de Jalisco, cuyo uso también fue autorizado en la misma sesión.

La convocatoria fue aprobada durante la sesión encabezada por el diputado Enrique Velázquez González, con la participación de los legisladores Ana Fernanda Hernández Sanmiguel y César Octavio Madrigal Díaz.

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