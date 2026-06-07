Los conciertos de hoy domingo en la CDMX abarcan desde pop alternativo y música latina hasta orquestas de música clásica; y Little Jesus será la que más destaque este 07 de junio en el Auditorio Nacional a las 19:00 horas.

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¿Cuáles son los conciertos de hoy, domingo 7 de junio en CDMX?

Además de la banda mexicana, veremos a:

Rawayana: La agrupación de reggae, funk y ritmos latinos venezolana estará a las 19:00 horas en el Palacio de los Deportes

TK from Ling tosite sigure: Reconocido intérprete japonés, famoso por Unravel de Tokuo Ghoull, estará en Foro Puebla a las 20:00 horas

Beatriz Adriana: La icónica cantante mexicana de música ranchera estará a las 18:30 horas en La Maraka

Asimismo, tendremos en la capital conciertos de orquesta y música clásica, una sinfónica nacional bajo la dirección de Jessica Cottis junto al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes dentro de su mismo foro a las 12:15 horas.

También estará la Orquesta Filarmónica de la CDMX en una presentación dirigida por Iván del Prado, con Wilfredo Pérez Gaydós en el violín, interpretando piezas de Éduard Lalo y Reinhold Glière a las 12:30 horas en el Centro Cultural Ollin Yoliztxo.

Finalmente, tendremos eventos alternativos y DJ SetsSunset Music Sessions en un evento dominical al aire libre enfocado en música house y electrónica con djs locales e internacionales en Terraza Dos Equis a partir de las 15:00 horas.