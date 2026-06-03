Cartelera de conciertos CDMX: Daniela Spalla y Esteman llegan con su Amorío Tour este 4 de junio

Si estás buscando qué hacer en la Ciudad de México este jueves 4 de junio, te contamos que la capital mexicana todos los días ofrece los mejores conciertos y obras de teatro, para que no te aburras en casa.

Por eso, en adn Noticias, te compartimos la mejor agenda cultural para que armes tu plan de jueves con amigos o tu pareja.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Dónde y a qué hora es el concierto de Daniela Spalla y Esteman hoy?

¿Tienes un corazón enamorado? Entonces, no te puedes perder la oportunidad de disfrutar de los temazos de Daniela Spalla y Esteman, que llegan a la CDMX con su exitoso “Amorío: La Última Cita”, Tour.

Si quieres poner a vibrar con la música, este concierto es tu mejor opción porque se trata de una experiencia cercana, una charla entre el artista y su público, en la que se comparten sentimientos profundos.

¿Cuáles son los próximos conciertos gratuitos en la CDMX?

Además, de conciertos en recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Estado GNP, la CDMX también ofrece conciertos gratuitos imperdibles.

Amandititita en Iztapalapa : Utopía Meyehualco, el 7 de junio

: Utopía Meyehualco, el 7 de junio Amandititita en la Magdalena Contreras : Foro Cultural Magdalena Contreras, el 7 de junio

: Foro Cultural Magdalena Contreras, el 7 de junio Amandititita en Iztacalco : Utopía Mixhuca, el 21 de junio

: Utopía Mixhuca, el 21 de junio Amandititita en la Miguel Hidalgo: Primera Sección del Bosque de Chapultepec, 28 de junio

¿Cuáles son los conciertos más esperados de junio 2026?

La capital mexicana es una ciudad viva que nunca descansa, por lo que siempre hay opciones para pasar una noche inolvidable. El mes de junio no es la excepción, pues diversos recintos de la CDMX le darán la bienvenida a celebridades nacionales e internacionales. A continuación, enlistamos cuáles son los conciertos más esperados del mes de junio:

Pulp : Palacio de los Deportes, 2 de junio

: Palacio de los Deportes, 2 de junio MONSTA X: Auditorio Nacional, 4 de junio

Auditorio Nacional, 4 de junio Zayn Malik : Estadio GNP Seguros, 20 de junio

: Estadio GNP Seguros, 20 de junio Metronomy : Teatro Metropólitan, 4 y 5 de junio

: Teatro Metropólitan, 4 y 5 de junio Rush:Palacio de los Deportes, 18 y 20 de junio

Ahora que ya conoces las mejores opciones para divertirte en la CDMX, recuerda que todos los días hay conciertos y otrs eventos en la capital mexicana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.