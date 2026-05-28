Dua Lipa no se cansa de presumir el amor y cariño que tiene por nuestro país y en particular, por la Ciudad de México, pues después de lanzar su álbum en vivo desde el Estadio GNP Seguros, grabado en diciembre pasado, hoy sorprendió con una nueva muestra de afecto.

La estrella británica se unió a Google Maps para elaborar una lista de sus lugares favoritos en todo el mundo, y por supuesto, varios de ellos se encuentran en la CDMX, lugar que visita no solo como parte de sus giras mundiales, sino también para disfrutar en compañía de su pareja, Callum Turner, y familia.

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¿Cuáles son los lugares favoritos de Dua Lipa en CDMX?

En alianza con Google Maps, Dua Lipa creó su listado “Must-See Mexico City”, o “Debes ver en CDMX”. Se trata de un listado de 12 lugares que la intérprete de “Illusion” considera son infaltables para todas las personas que visitan la capital del país.

En esta lista podemos encontrar desde restaurantes hasta museos. Aquí te dejamos el listado, acompañado de la descripción hecha por la propia cantante:

Máximo : Para Dua Lipa , este restaurante es de esos que “definen la escena gastronómica de la ciudad”. Según la famosa, la forma en que se prepara el tuétano en este lugar “ya vale la pena”.

: Para , este es de esos que “definen la escena gastronómica de la ciudad”. Según la famosa, la forma en que se prepara el tuétano en este lugar “ya vale la pena”. Pujol : Dua Lipa recordó que este es uno de los mejores restaurantes de todo el mundo, destacando la preparación de su famoso mole madre.

: recordó que este es uno de los mejores restaurantes de todo el mundo, destacando la preparación de su famoso mole madre. Tacos del Valle : Los conciertos que terminan tarde son parte de la agenda diaria de Dua Lipa , y por ello recomienda esta taquería que cierra hasta tarde, destacando que el suadero que se vende aquí es su favorito.

: Los que terminan tarde son parte de la agenda diaria de , y por ello recomienda esta taquería que cierra hasta tarde, destacando que el suadero que se vende aquí es su favorito. Em : De este lugar, Dua Lipa destaca la creatividad de su propietario, Lucho Martínez, destacando que se trata de “la experiencia culinaria con vegetales más emocionante” de su vida, asegurando que gracias a ello, no se extraña la carne.

: De este lugar, destaca la creatividad de su propietario, Lucho Martínez, destacando que se trata de “la con vegetales más emocionante” de su vida, asegurando que gracias a ello, no se extraña la carne. Café Tormenta : Dua Lipa destaca que en este lugar están sus bebidas y pasteles favoritos en la CDMX , recomendando sodas que no se sirven en ningún otro lugar.

: destaca que en este lugar están sus bebidas y pasteles favoritos en la , recomendando sodas que no se sirven en ningún otro lugar. Club San Luis : Para la británica de ascendencia albanesa, este es el mejor lugar para terminar una noche en la CDMX , gracias a la buena música que se toca en el lugar y la entrega del público. Aseguró que lo que se vive aquí es difícil de explicar, por lo que simplemente recomienda vivirlo.

: Para la británica de ascendencia albanesa, este es el mejor lugar para terminar una noche en la , gracias a la buena música que se toca en el lugar y la entrega del público. Aseguró que lo que se vive aquí es difícil de explicar, por lo que simplemente recomienda vivirlo. Casa Luis Barragán : Dua Lipa se refiere a esta icónica casa, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO , como “la residencia de un genio”. Su descripción es simple: “Uno de mis lugares favoritos en todo el mundo”.

: se refiere a esta icónica casa, , como “la residencia de un genio”. Su descripción es simple: “Uno de mis lugares favoritos en todo el mundo”. Museo Tamayo : La británica asegura que este es uno de sus museos de arte contemporáneo favoritos en Latinoamérica: “El edificio es precioso y la colección abarca desde obras del propio Tamayo hasta obras de artistas contemporáneos internacionales”.

: La británica asegura que este es uno de sus favoritos en Latinoamérica: “El edificio es precioso y la colección abarca desde obras del propio hasta obras de artistas contemporáneos internacionales”. Museo Frida Kahlo : La estrella describió que este museo antes fue un hogar y hasta la fecha, todo permanece tal como la pintora lo dejó antes de fallecer.

: La estrella describió que este museo antes fue un hogar y hasta la fecha, todo permanece tal como la pintora lo dejó antes de fallecer. Hanky Panky : Dua Lipa señaló que este bar de cócteles “clandestino” es un lugar que vale la pena visitar, principalmente por sus tragos preparados con mezcal.

: señaló que este de cócteles “clandestino” es un lugar que vale la pena visitar, principalmente por sus tragos preparados con mezcal. Contramar : Parece ser que este es el lugar favorito de Dua Lipa , pues asegura que en cuanto baja del avión, esta debe ser su primera parada en la CDMX . Destacó la preparación del aguachile, la tostada de atún, la mezcalita de Jamaica y por supuesto, el ambiente.

: Parece ser que este es el lugar favorito de , pues asegura que en cuanto baja del avión, esta debe ser su primera parada en la . Destacó la preparación del aguachile, la tostada de atún, la mezcalita de Jamaica y por supuesto, el ambiente. Le Tachinomi Desu: La famosa destacó que este bar japonés “debería tener más éxito”, señalando que el sake y las botanas son muy buenas, asegurando que es “una de las pequeñas sorpresas que tan bien representan a la CDMX”.

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