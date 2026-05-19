El mayor espectáculo natural del país tendrá lugar del 10 de junio al 9 de agosto en el bosque de Nanacamilpa, ubicado en el estado de Tlaxcala. Aquí, los visitantes podrán disfrutar de experiencias ecoturísticas, gastronómicas y culturales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Tanto Nanacamilpa y Calpulalpan inaugurarán la Temporada de Luciérnagas 2026 y pretenden ofrecer nuevos hoteles, cabañas y otros espacio de hospedaje para las familias, con la ventaja de que el turismo no solo se centre en el Santuario, sino en toda una experiencia integral para el fin de semana.

Santuario de las luciérnagas Esta reserva natural está protegida en sus más de 200 hectáreas de bosque, localizada principalmente en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, México. (Santuario de las luciérnagas)

Ahora los visitantes podrán disfrutar del senderismo, glamping, gastronomía, turismo comunitario y recorridos culturales.

De acuerdo con las autoridades locales, este fenómeno únicamente puede disfrutarse en Tlaxcala a través de 23 centros de avistamiento certificados.

Santuario de las luciérnagas El sitio es famoso a nivel internacional porque cada año se convierte en el escenario de un impresionante espectáculo de luces naturales.

¿Cómo llegar al Santuario de las Luciérnagas?

Desde la CDMX dirígete a la terminal TAPO y abordar un camión de la línea Texcoco o Supra directo a Nanacamilpa; los costos van desde los $130 hasta los $210 pesos.

En Nanacamilpa, las combis oficiales y autorizadas a los diferentes centros afiliadas al santuario salen entre las 17:00 y 18:00 horas con un costo de $35 pesos.

Si vas en carro, te recomendamos utilizar la autopista México-Puebla 150D hasta la altura de San Martín Texmelucan para incorporarte al Arco Norte con dirección a PAchuca y tomar la salida hacia Sanctorum-Nanacamilpa. Allí pagas la caseta y para llegar al centro de la ciudad, con un costo de $180 y $220 por trayecto.

Costos para entrar al Santuario de las luciérnagas

Actualmente el costo de entrada es de $400 pesos por persona y los niños menores de 3 años no pagan. Puedes reservar en el siguiente enlace:

¿Por qué llegan las luciérnagas a Tlaxcala?

Según su página, las luciérnagas se reúnen en este sitio para realizar su ritual de apareamiento donde —a través de la luz que emiten— consiguen pareja y se reproducen.

Los asistentes aseguran que esta experiencia, memorable y llena de luz, le ofrece a los turistas paz y conexión con la naturaleza.

El recorrido se hace en silencio y no puedes tocar o llevarte alguna de las luciérnagas. También debes de recoger la basura que generes y depositarla en los contenedores.