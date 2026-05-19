Korn en CDMX hoy: Rutas, setlist y horarios del concierto este 19 de mayo

Los conciertos CDMX hoy tendrán una de sus fechas más esperadas con el regreso de la banda estadounidense Korn a nuestro país este martes 19 de mayo. La agrupación liderada por Jonathan Davis vuelve a la capital mexicana con un show que promete un recorrido por sus mayores éxitos y una descarga de metal para miles de fans.

El concierto forma parte de la gira internacional Are You Ready?, que ha generado expectativa entre los fans que buscan información sobre horarios, accesos, rutas y el posible setlist de la noche. En adn Noticias, te contamos todo lo que debes saber sobre este evento metalero imperdible.

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¿Dónde y a qué hora es el concierto de Korn en la CDMX?

El concierto de Korn se realizará este martes 19 de mayo en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes para conciertos masivos en la capital.

De acuerdo con la información del evento, las puertas abrirán alrededor de las 18:30 horas y el espectáculo principal podría iniciar a las 20:00 horas. Se recomienda revisar los boletos digitales y llegar con tiempo para evitar filas en los accesos.

¿Cómo llegar al concierto de Korn en el Palacio de los Deportes?

Para quienes asistirán al concierto de hoy en el Palacio de los Deportes, la forma más sencilla de llegar es mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Las estaciones más cercanas son Velódromo y Ciudad Deportiva de la Línea 9, ambas a pocos minutos caminando del recinto.

Autoridades recomiendan evitar llevar objetos prohibidos, revisar los accesos oficiales y considerar el clima, ya que podrían registrarse lluvias durante la noche en la CDMX.

¿Cuál será el setlist del concierto de Korn en la CDMX?

Aunque el setlist oficial podría tener cambios, fans esperan que Korn interprete algunos de sus temas más emblemáticos como “Blind”, “Freak on a Leash”, “Coming Undone”, “Shoots and Ladders” y “Falling Away From Me”.

En presentaciones recientes, la agrupación también ha incluido canciones de sus producciones más recientes, mezclando clásicos noventeros con sonidos actuales que mantienen vigente a la banda dentro de la escena del nu metal.

El regreso de Korn se suma a la intensa cartelera de conciertos CDMX 2026, que ha convertido a la capital en uno de los puntos más importantes para giras internacionales.

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