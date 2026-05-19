Disfrutar de una buena película al aire libre siempre es un gran plan y en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” proyectarán gratis Super Mario Bros, y si quieres disfrutarla aquí te contamos todos los detalles para que vayas armando el plan.

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Proyectarán gratis Super Mario Bros: La Película

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lleva a cabo el Picnic Nocturno y para esta edición, proyectarán gratis Super Mario Bros: La Película. Puedes llevar tus cobijas y botanas para que disfrutes de una gran velada.

Este evento es ideal para chicos y grandes quienes acompañarán a Mario y Luigi en una aventura para rescatar a la princesa Peach mientras se enfrentan a diferentes desafíos.

¿Cuándo y dónde es el Picnic Nocturno?

El Picnic Nocturno se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas en el Jardín Norte del Centro Cultural “Jaime Torres Bodet” ubicado en Avenida Wilfrido Massieu s/n casi esquina con Avenida IPN Zacatenco en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además el próximo 26 de mayo se proyectará Deadpool, pero solo podrá ingresar la comunidad estudiantil del IPN.

¿Cómo llegar al CCJTB?

Si vas a llegar en transporte público, hay varias opciones, las estaciones del Metro más cercanas son Instituto Politécnico Nacional, Lindavista y Deportivo 18 de marzo. En el caso del Metrobús, las estaciones ideales son San Bartolo, Instituto Politécnico Nacional y Río Bamba. Posteriormente deberás caminar hacia Zacatenco o puedes tomar un camión que te deje en el CCJTB.

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