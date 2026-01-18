¡Saca los tambos! Habrá mega corte de agua potable en varias colonias por trabajos de rehabilitación; será en Tlaxcala

Habrá mega corte de agua en varias colonias de Tlaxcala, durante el mes de enero, así lo dieron a conocer las autoridades municipales de Contla de Juan Cuamatzi, donde urge que se lleven a cabo trabajos de mantenimiento en el tanque de almacenamiento que abastece la zona. Si vives en esta región de Tlaxcala, te recomendamos que tomes las precauciones necesarias.

¿Cuándo y por qué suspenderán el agua en varios municipios de Tlaxcala?

Las autoridades municipales advirtieron a la población que, durante el mes de enero, se suspenderá el servicio de agua potable , debido a la urgencia de que lleven a cabo acciones que forman parte de un programa integral de conservación de la infraestructura hidráulica municipal, sustentado en lo que establecen la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tlaxcala y la Ley Municipal, con el objetivo de brindar el mejor servicio y abastecer a miles de hogares de familias tlaxcaltecas.

De acuerdo con el director de Agua Potable del municipio, Arnulfo Ayometzi Sastré,durante las últimas revisiones, se detectaron fisuras, cuarteaduras y desprendimiento del recubrimiento, lo que provoca filtraciones y, con ello, pérdida de agua. Por esta razón, es importante que apuntes estas fechas en el calendario:

El mega corte de agua por trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la infraestructura hidráulica de Tlaxcala se llevarán a cabo del 19 al 22 de enero de 2026.

¿Cuáles son los municipios de Tlaxcala que se quedan sin agua en enero?

El mega corte de agua que se anunció en Tlaxcala afectarán a al menos 3 mil personas que habitan en la Sección Segunda del municipio de Contla de Juan Cuamatzi. Por tal motivo, las autoridades municipales exhortan a la población a tomar las previsiones necesarias durante los días de suspensión del servicio de agua potable , como son:

Almacenar agua suficiente

Utilizarla de manera responsable

Evitar cualquier tipo de desperdicio

El mantenimiento de la infraestructura hidráulica es una obligación de los gobiernos y resulta indispensable para que los ciudadanos mexicanos cuenten con servicios de calidad; por tal motivo, si vives en Tlaxcala, prepárate para los días de mega corte de agua en enero 2026.

