Evita recargos: Paso a paso para pagar tu refrendo 2026 de Tlaxcala en línea y obtener tu comprobante

En el estado de Tlaxcala, el pago del refrendo vehicular para el ejercicio fiscal 2026 se mantiene en 452 pesos, de acuerdo con el valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La cuota aplica para vehículos particulares con placas del estado que no presenten adeudos de años anteriores.

El trámite está respaldado por el artículo 153 fracciones XIII y XVII del Código Financiero estatal, así como por la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, vigente en la entidad.

¿Cuánto cuesta el refrendo vehicular 2026 en Tlaxcala y quiénes deben pagarlo?

El costo oficial para 2026 es de 452 pesos; sin embargo, toma en cuenta que la propia dependencia aclara que éste puede variar "depende de las características de su vehículo". Deben cubrirlo los propietarios de vehículos de servicio particular emplacados en Tlaxcala que estén al corriente en pagos previos.

Si existen adeudos de refrendo o tenencia, el sistema calculará automáticamente el monto actualizado. Aunque no hay una multa inmediata por pagar fuera de plazo, la Secretaría de Finanzas advierte que, si el contribuyente necesita realizar trámites como canje de placas, baja vehicular o cambio de propietario, el monto se actualizará conforme al tiempo transcurrido.

Mantener el refrendo al día evita recargos y facilita cualquier gestión posterior ante las autoridades estatales.

Pasos para pagar el refrendo en línea en Tlaxcala en 2026

El pago puede realizarse en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Finanzas o de manera presencial en oficinas estatales.



Pago en línea

Ingresar al portal y seleccionar “Solicitar” Capturar el NIV y número de placa Consultar adeudos y total a pagar Elegir método de pago:

Pago con tarjeta (VICOMM) Generar orden de pago Confirmar redirección a la pasarela de pago Descargar e imprimir el Comprobante Electrónico de Pago en este link

Si se genera una orden de pago, esta debe imprimirse y liquidarse en el establecimiento seleccionado. La notificación puede ser inmediata o reflejarse en uno o dos días hábiles; en tiendas de conveniencia puede tardar hasta cinco días hábiles.



Pago presencial

También se puede acudir a oficinas centrales o delegaciones estatales para recibir una línea de captura y pagar en cajas autorizadas.



¿Cómo imprimir el comprobante electrónico del refrendo 2026?

Una vez realizado el pago, el sistema permite ingresar el folio o número de referencia para descargar el comprobante electrónico.

Este documento es indispensable para cualquier trámite vehicular en 2026, por lo que se recomienda conservarlo en formato digital y físico.



