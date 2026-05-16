Ya esta todo listo para que se lleve a cabo el Fan Festival y en Monterrey habrá conciertos con artistas nacionales e internacionales para que quienes no tienen boleto para al estadio puedan disfrutar de la experiencia mundialista completamente gratis y aquí te contamos todos los detalles.

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¿Qué artistas estarán en el Fan Festival de Parque Fundidora?

Parque Fundidora será el escenario de este evento por su gran capacidad y conectividad, habrá pantallas gigantes donde transmitirán los partidos, zonas de hospitalidad y áreas de juegos interactivos y un concierto con grandes artistas.

Estas son las fechas de los espectáculos:

La Leyenda - 11 junio

⁠De Parranda - 12 junio

Chayanne - 13 junio

⁠Caballo Dorado - 14 junio

Genitallica - 18 de junio

⁠La Costumbre - 19 de junio

El Gran Silencio - 20 de junio

⁠Imagine Dragons - 21 de junio

Toy Selectah - 23 de junio

Grupo Firme - 24 de junio

Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. - 27 de junio

Enrique Iglesias - 28 de junio

The CLSSX - 29 de Junio

3Ball Mty - 30 de Junio

⁠Jumbo - 3 de Julio

El Malilla - 4 de julio

Payasonicos - 5 de Julio

Mc Davo - 10 de julio

La Sonora Dinamita - 11 de Julio

Kevis y Maiky - 18 de julio

Artista sorpresa - 19 de julio

¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?

El Estadio Monterrey será el lugar donde se llevarán a cabo cuatro partidos, tres de la Fase de Grupos y uno de eliminación directa en los Dieciseisavos de Final y este es el calendario:

Fase de grupos

Suecia vs Túnez el domingo 14 de junio

Túnez vs Japón el sábado 20 de junio

Corea del Sur vs Sudáfrica el miércoles 24 de junio

Dieciseisavos de final: 1º Grupo F vs 2º Grupo C el lunes 29 de junio.

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