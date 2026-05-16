Ya esta todo listo para que se lleve a cabo el Fan Festival y en Monterrey habrá conciertos con artistas nacionales e internacionales para que quienes no tienen boleto para al estadio puedan disfrutar de la experiencia mundialista completamente gratis y aquí te contamos todos los detalles.
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¿Qué artistas estarán en el Fan Festival de Parque Fundidora?
Parque Fundidora será el escenario de este evento por su gran capacidad y conectividad, habrá pantallas gigantes donde transmitirán los partidos, zonas de hospitalidad y áreas de juegos interactivos y un concierto con grandes artistas.
Estas son las fechas de los espectáculos:
- La Leyenda - 11 junio
- De Parranda - 12 junio
- Chayanne - 13 junio
- Caballo Dorado - 14 junio
- Genitallica - 18 de junio
- La Costumbre - 19 de junio
- El Gran Silencio - 20 de junio
- Imagine Dragons - 21 de junio
- Toy Selectah - 23 de junio
- Grupo Firme - 24 de junio
- Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. - 27 de junio
- Enrique Iglesias - 28 de junio
- The CLSSX - 29 de Junio
- 3Ball Mty - 30 de Junio
- Jumbo - 3 de Julio
- El Malilla - 4 de julio
- Payasonicos - 5 de Julio
- Mc Davo - 10 de julio
- La Sonora Dinamita - 11 de Julio
- Kevis y Maiky - 18 de julio
- Artista sorpresa - 19 de julio
¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?
El Estadio Monterrey será el lugar donde se llevarán a cabo cuatro partidos, tres de la Fase de Grupos y uno de eliminación directa en los Dieciseisavos de Final y este es el calendario:
Fase de grupos
- Suecia vs Túnez el domingo 14 de junio
- Túnez vs Japón el sábado 20 de junio
- Corea del Sur vs Sudáfrica el miércoles 24 de junio
Dieciseisavos de final: 1º Grupo F vs 2º Grupo C el lunes 29 de junio.
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