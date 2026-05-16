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Artistas internacionales ofrecerán conciertos en Parque Fundidora como parte de la experiencia mundialista

En Monterrey se llevará a cabo un concierto donde tocarán artistas de talla internacional como parte de la experiencia mundialista en México, un evento que no te puedes perder.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Ya esta todo listo para que se lleve a cabo el Fan Festival y en Monterrey habrá conciertos con artistas nacionales e internacionales para que quienes no tienen boleto para al estadio puedan disfrutar de la experiencia mundialista completamente gratis y aquí te contamos todos los detalles.

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¿Qué artistas estarán en el Fan Festival de Parque Fundidora?

Parque Fundidora será el escenario de este evento por su gran capacidad y conectividad, habrá pantallas gigantes donde transmitirán los partidos, zonas de hospitalidad y áreas de juegos interactivos y un concierto con grandes artistas.

Estas son las fechas de los espectáculos:

  • La Leyenda - 11 junio
  • ⁠De Parranda - 12 junio
  • Chayanne - 13 junio
  • ⁠Caballo Dorado - 14 junio
  • Genitallica - 18 de junio
  • ⁠La Costumbre - 19 de junio
  • El Gran Silencio - 20 de junio
  • ⁠Imagine Dragons - 21 de junio
  • Toy Selectah - 23 de junio
  • Grupo Firme - 24 de junio
  • Los Cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. - 27 de junio
  • Enrique Iglesias - 28 de junio
  • The CLSSX - 29 de Junio
  • 3Ball Mty - 30 de Junio
  • ⁠Jumbo - 3 de Julio
  • El Malilla - 4 de julio
  • Payasonicos - 5 de Julio
  • Mc Davo - 10 de julio
  • La Sonora Dinamita - 11 de Julio
  • Kevis y Maiky - 18 de julio
  • Artista sorpresa - 19 de julio

¿Qué partidos se jugarán en Monterrey?

El Estadio Monterrey será el lugar donde se llevarán a cabo cuatro partidos, tres de la Fase de Grupos y uno de eliminación directa en los Dieciseisavos de Final y este es el calendario:

Fase de grupos

  • Suecia vs Túnez el domingo 14 de junio
  • Túnez vs Japón el sábado 20 de junio
  • Corea del Sur vs Sudáfrica el miércoles 24 de junio

Dieciseisavos de final: 1º Grupo F vs 2º Grupo C el lunes 29 de junio.

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