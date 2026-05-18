Luego del ataque a elementos federales en Tamaulipas, en donde un murió un agente y que derivó en una persecución, las autoridades mexicanas reportaron la detención de dos hombres presuntamente relacionados.

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, señaló que las acciones coordinadas permitieron la detención de estos sujetos, a quienes se les aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo.

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Tras un enfrentamiento entre presuntos criminales y agentes federales en Tamaulipas, dos sujetos fueron detenidos. Durante la operación, se les aseguraron armas de fuego y un vehículo 🚓🔫 https://t.co/iFqi5Qd0H8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 18, 2026

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¿Cómo fue la agresión de los elementos federales en Tamaulipas?

El ataque a los agentes del Servicio de Protección Federal (SPF) se registró durante la mañana del domingo en Matamoros después de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por una camioneta que después quiso huir del lugar.

Según la Vocería de Tamaulipas, esto derivó en una persecución donde los tripulantes comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego y luego fueron apoyados por otras personas armadas.

Aunque repelieron la agresión, uno de los oficiales fue herido en la pierna derecha, pero su compañero perdió la vida.

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