El viaje perfecto para amantes del pulque está en Tlaxcala y dura 3 días

El pulque no es solo una bebida : es historia, paisaje y cultura. En Tlaxcala, el sitio Visit Mexico propone una ruta de tres días pensada para quienes quieren entender de dónde viene este fermentado ancestral, cómo se produce y por qué sigue siendo parte esencial de la identidad local. El recorrido combina arqueología, campos de maguey y haciendas históricas, con paradas clave que permiten conocer el proceso completo y el entorno que lo rodea.

Tecoaque, el origen ritual del pulque

El recorrido puede comenzar en la zona arqueológica de Tecoaque, ubicada a poco más de una hora de la ciudad de Tlaxcala. Entre sus vestigios se encuentran piezas que remiten a la vida cotidiana y ritual de sus antiguos habitantes, incluida la devoción a Mayahuel, diosa del pulque.

El museo de sitio y las ruinas permiten entender la relevancia comercial y religiosa que tuvo la región en conexión con otros centros mesoamericanos.

Tepuente y la vida del maguey en el presente

El segundo día se enfoca en el cultivo y aprovechamiento del maguey en Tepuente, una comunidad donde la tradición sigue activa. Aquí trabajan tlachiqueros que conservan técnicas ancestrales de extracción y fermentación. La visita permite conocer el proceso completo, desde la planta hasta la bebida final, además de acercarse a la agricultura local y la gastronomía típica.

Entre las experiencias más destacadas de esta parada se encuentran:

Observación directa del cultivo y manejo del maguey

Explicación del proceso de fermentación del pulque

Degustación de comida regional, como la barbacoa tradicional

Tlaxcala tuvo una fuerte relevancia comercial y religiosa por su conexión con otros centros mesoamericanos.|Gobierno de México

Hacienda San Cayetano, pulque y arquitectura

El cierre del viaje lleva a Nanacamilpa, donde se encuentra la Hacienda San Cayetano, uno de los puntos más representativos de la ruta. Actualmente ofrece visitas guiadas, alojamiento y actividades culturales, además de servir como punto de descanso para quienes recorren la zona. En el pueblo cercano, pequeñas pulquerías mantienen viva la tradición y completan la experiencia.

