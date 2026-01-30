inklusion.png Sitio accesible
El viaje perfecto para amantes del pulque está en Tlaxcala y dura 3 días

Tlaxcala ofrece una ruta ideal para descubrir el pulque desde su origen prehispánico hasta su tradición viva actual.

Pulque
En Tlaxcala se puede hacer una ruta de tres días que combina arqueología, campos de maguey y haciendas históricas.|Instagram
Tiempo Libre

Escrito por:  Tatiana Cuschnir

El pulque no es solo una bebida : es historia, paisaje y cultura. En Tlaxcala, el sitio Visit Mexico propone una ruta de tres días pensada para quienes quieren entender de dónde viene este fermentado ancestral, cómo se produce y por qué sigue siendo parte esencial de la identidad local. El recorrido combina arqueología, campos de maguey y haciendas históricas, con paradas clave que permiten conocer el proceso completo y el entorno que lo rodea.

Tecoaque, el origen ritual del pulque

El recorrido puede comenzar en la zona arqueológica de Tecoaque, ubicada a poco más de una hora de la ciudad de Tlaxcala. Entre sus vestigios se encuentran piezas que remiten a la vida cotidiana y ritual de sus antiguos habitantes, incluida la devoción a Mayahuel, diosa del pulque.

El museo de sitio y las ruinas permiten entender la relevancia comercial y religiosa que tuvo la región en conexión con otros centros mesoamericanos.

Tepuente y la vida del maguey en el presente

El segundo día se enfoca en el cultivo y aprovechamiento del maguey en Tepuente, una comunidad donde la tradición sigue activa. Aquí trabajan tlachiqueros que conservan técnicas ancestrales de extracción y fermentación. La visita permite conocer el proceso completo, desde la planta hasta la bebida final, además de acercarse a la agricultura local y la gastronomía típica.

Entre las experiencias más destacadas de esta parada se encuentran:

  • Observación directa del cultivo y manejo del maguey
  • Explicación del proceso de fermentación del pulque
  • Degustación de comida regional, como la barbacoa tradicional
Tlaxcala
Tlaxcala tuvo una fuerte relevancia comercial y religiosa por su conexión con otros centros mesoamericanos.|Gobierno de México

Hacienda San Cayetano, pulque y arquitectura

El cierre del viaje lleva a Nanacamilpa, donde se encuentra la Hacienda San Cayetano, uno de los puntos más representativos de la ruta. Actualmente ofrece visitas guiadas, alojamiento y actividades culturales, además de servir como punto de descanso para quienes recorren la zona. En el pueblo cercano, pequeñas pulquerías mantienen viva la tradición y completan la experiencia.

