Nadie lo vio venir en Tlaxcala: descubren relieves prehispánicos con un detalle desconcertante

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México anunció recientemente un hallazgo histórico en Tetlatlahuca, Tlaxcala, donde fueron identificados dos altorrelieves de hace más de un milenio posiblemente asociados a un conjunto de carácter palaciego.

El descubrimiento de estos relieves prehispánicos ofrece nueva información sobre la distribución del poder en el actual territorio tlaxcalteca.

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¿Qué encontraron en Tlaxcala?

En el sitio arqueológico de Santa Isabel Tetlatlahuca, localizado en la cima del Cerro de las Tres Cruces, en la parte suroeste del estado de Tlaxcala, los investigadores encontraron dos altorrelieves estucados del periodo Epiclásico (650–900 d.C.).

Según comunicó el INAH en Instagram, las piezas muestran elementos asociados a ofidios y posibles alusiones a fertilidad. No obstante, los altorrelieves están incompletos y presentan evidencias de daño intencional, detallaron.

Ramón Santacruz Cano, arqueólogo del CINAH Tlaxcala, explicó que los trabajos de rescate iniciados en el mes de febrero de 2026 resultaron en el hallazgo de estos altorrelieves. El investigador explicó que estos elementos estaban asociados a un conjunto arquitectónico de tipo residencial, por lo que “es probable que existan más construcciones de tipo palaciega similares a las que vemos en la zona arqueológica de Cacaxtla”.

“Ahora lo que estamos haciendo de acuerdo con el estado de conservación del murete que soporta la moldura, o el altorrelieve, que está muy endeble, es colocar un murete de conservación para que le sirva de soporte”, añadió el experto.

El sitio arqueológico donde se produjo el hallazgo

El sitio arqueológico de Santa Isabel Tetlatlahuca pertenece al bloque Xochitécatl-Nativitas-Nopalucan. En la década de 1970, tras la visita de arqueólogos del Proyecto Puebla-Tlaxcala y la Fundación Alemana para la Investigación Científica, el sitio fue catalogado entre los 1173 sitios arqueológicos de Tlaxcala a través del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas.

De acuerdo con el arqueólogo del CINAH Tlaxcala, la ocupación del sitio prehispánico de Santa Isabel Tetlatlahuca data, según su cerámica, del 800 a.C. hasta el 1100 d.C., registrando asentamientos humanos en los periodos Preclásico Tardío, Clásico y Epiclásico.

El impacto del hallazgo en Tlaxcala

El organismo especializado subraya que el hallazgo contribuye al estudio de la arquitectura monumental epiclásica en la región y a la comprensión de la distribución del poder en el actual territorio tlaxcalteca.

Según el INAH, con el nuevo descubrimiento, “estamos en la antesala de un momento histórico que verá nacer una nueva zona arqueológica para beneficio de los habitantes de Tetlatlahuca y de todo el estado”.

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