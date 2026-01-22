Taxco no solo es plata, este Pueblo Mágico tiene una joya escondida que se debe visitar

Taxco es un Pueblo Mágico que se caracteriza por la venta de plata, pero no todo son joyas pues hay un lugar donde hay cascadas cristalinas, tirolesa y puentes colgantes y en adn Noticias te contamos todos los detalles para que las visites.

Las Pozas Azules de Atzala, un rincón majestuoso

Cabe destacar que México es un país lleno de sorpresas y lugares hermosos y en Taxco están las Pozas Azules de Atzala con aguas azul turquesa, cascadas y paredes rocosas ideales para una escapada de fin de semana.

El agua es fría pero el cuerpo se aclimata rápido, pero es importante que sepas nadar o lleves algo que te ayude a flotar pues las pozas alcanzan ocho metros de profundidad. Además, es muy importante que tomes en cuenta que si entras al agua no puedes usar bloqueador, bronceador, jabón ni crema para evitar dañar el ecosistema.

Los asistentes pueden disfrutar de otras actividades como caminatas, escalada en paredes de roca, tirolesa y puentes colgantes.

Precio, ubicación y cómo llegar

Las Pozas Azules de Atzala están a 30 minutos de Taxco, desde la CDMX puedes tomar un autobús desde la Central de Autobuses de Taxqueña. El precio del boleto varía dependiendo de la línea de autobuses pero rondan los 250 y 300 pesos. El viaje dura alrededor de 2 horas y media y una vez que llegues a la terminal de Taxco tendrás que abordar un taxi que te lleve a las pozas.

La entrada general a las pozas tiene un precio de 150 pesos, el estacionamiento cuesta 50 pesos, el chaleco salvavidas se renta por 50 pesos y las mesas y sillas por 100 pesos. Así que si estas pensando en darte una escapada el fin de semana esta es una gran opción.

