La Secretaría de Cultura llevará a cabo un evento para los fans de los dinosaurios

La Secretaría de Cultura llevará a cabo un evento para los fans de los dinosaurios | Getty Images /Getty Images

La Secretaría de Cultura de la CDMX tiene preparado un evento para quienes disfrutan del mundo de los dinosaurios, habrá música, actividades y hasta trueque de juguetes así que si te interesa aquí te compartimos los detalles.

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Actividades del Festival Dinochavitos

Para este festival se tienen preparadas muchas actividades entre las que destacan:

Concierto con Jack Distortion, Manu Choque y Crazysaurios

Creación de máscaras de dinosaurios

Búsqueda de dinosaurios

Trueque de juguetes

Creación de minidinosaurios de yeso

Mientras que la programación será la siguiente:

11:00 horas Granito de arena

12:00 horas Idnetidad Farera, Dinoproyección miniatura y Trueque aventurero

12:30 horas Mesa de máscara de dinosaurios

14:00 horas Gráfica corporal

¿Cuándo, dónde y a qué hora es el festival?

El Festival para dinochavitas y dinochavitos se llevará a cabo el sábado 25 de abril a partir de las 11:00 horas en el Faro Indios Verdes ubicado en Mercado Público 221, Santa Isabel Tola.

🦖🎉 ¡Festival para dinochavitas y dinochavitos!



Un día lleno de aventuras jurásicas llega con actividades, música y mucha diversión para las infancias.



Disfruta de presentaciones de Crazysaurios, Manu Choque y Jack Distortion, además de talleres como creación de máscaras, mini… pic.twitter.com/zIhgIKgBdU — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) April 24, 2026

Curiosidades de los dinosaurios

Entre la aparición de los primeros dinosaurios y si extinción pasó casi el triple de tiempo que lo que ha pasado entre esa extinción y nosotros.

La mayoría tenía brazos diminutos y grandes colas para reducir el peso en la parte delantera del cuerpo.

Se sabe que eran ovíparos pero se desconoce cómo es que se apareaban, ya que sus genitales carecen de estructuras que dejen un rastro fósil como huesos o queratina.

Durante mucho tiempo se creyó que la mayoría de los dinosaurios eran lentos y torpes pero recientemente se descubrió que su comportamientos era igual al de algunos mamíferos complejos actuales.

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