Como cada año, en plena primavera se lleva a cabo el Festival de Flores y Jardines (FYJA) de Polanco donde las marcas y negocios intervienen sus fachadas con flores de todos los colores y para la edición 2026 habrá talleres y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

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Talleres en el Festival de las Flores en Polanco

La Galería Torre del Reloj tendrá actividades creativas, botánicas y artísticas y este es el calendario:

Jueves 30 de abril

Terrarios Autosustentables: 11:00 a 12:30 horas

La Olotera: Memoria del Maíz: 11:00 a 12:30 horas

Joyería Botánica: 12:45 a 14:15 horas

Herborizar el Jardín: 12:45 a 14:15 horas

Ecoteñido con Plantas y Flores Mexicanas: 16:00 a 17:30 horas

Viernes 1 de mayo

Acuarela Botánica: Bouquet Expresivo: 10:00 a 11:30 horas

Explosión de Color Creativo: 11:15 a 12:45 horas

Flores Prensadas y Biomateriales: 11:45 a 13:45 horas

Diseño Floral: Estilo Garden: 13:45 a 15:45 horas

Jardín Mexicano en Pintura: 16:30 a 18:00 horas

Sábado 2 de mayo

Arreglos Florales Contemporáneos: 10:00 a 11:30 horas

Naturaleza Entretejida: Arte-Objeto Textil: 11:15 a 12:45 horas

Tamadamas: Jardines Colgantes: 12:30 a 14:00 horas

Jardines Íntimos en Cerámica: 16:00 a 17:30 horas

Una Carta al Jardín que Amo: 16:00 a 17:30 horas

Domingo 3 de mayo

Henko: Obra Floral Enmarcada: 10:00 a 11:30 horas

Constelación Floral: 10:00 a 12:00 horas

Botánica Cromática: 11:45 a 13:15 horas

Santuarios para Polinizadores Nativos: 12:15 a 13:45 horas

Dalia: Observar y Dibujar: 13:30 a 14:30 horas

Telar con Naturaleza y Aromas: 16:00 a 16:50 horas

¿Cuándo y dónde será el festival?

Sí aún no tienes plan para este fin de semana te recomendamos ir al FYJA que tendrá intervenciones en las fachadas de Masaryk, Miyana, Antara, Parque Lincoln, Parque América y Polanquito.

Masaryk permanecerá cerradas para el flujo vehicular de Moliere a Mariano Escobedo de las 08:00 a las 20:00 horas.