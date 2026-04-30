Como cada año, en plena primavera se lleva a cabo el Festival de Flores y Jardines (FYJA) de Polanco donde las marcas y negocios intervienen sus fachadas con flores de todos los colores y para la edición 2026 habrá talleres y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.
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Talleres en el Festival de las Flores en Polanco
La Galería Torre del Reloj tendrá actividades creativas, botánicas y artísticas y este es el calendario:
Jueves 30 de abril
- Terrarios Autosustentables: 11:00 a 12:30 horas
- La Olotera: Memoria del Maíz: 11:00 a 12:30 horas
- Joyería Botánica: 12:45 a 14:15 horas
- Herborizar el Jardín: 12:45 a 14:15 horas
- Ecoteñido con Plantas y Flores Mexicanas: 16:00 a 17:30 horas
Viernes 1 de mayo
- Acuarela Botánica: Bouquet Expresivo: 10:00 a 11:30 horas
- Explosión de Color Creativo: 11:15 a 12:45 horas
- Flores Prensadas y Biomateriales: 11:45 a 13:45 horas
- Diseño Floral: Estilo Garden: 13:45 a 15:45 horas
- Jardín Mexicano en Pintura: 16:30 a 18:00 horas
Sábado 2 de mayo
- Arreglos Florales Contemporáneos: 10:00 a 11:30 horas
- Naturaleza Entretejida: Arte-Objeto Textil: 11:15 a 12:45 horas
- Tamadamas: Jardines Colgantes: 12:30 a 14:00 horas
- Jardines Íntimos en Cerámica: 16:00 a 17:30 horas
- Una Carta al Jardín que Amo: 16:00 a 17:30 horas
Domingo 3 de mayo
- Henko: Obra Floral Enmarcada: 10:00 a 11:30 horas
- Constelación Floral: 10:00 a 12:00 horas
- Botánica Cromática: 11:45 a 13:15 horas
- Santuarios para Polinizadores Nativos: 12:15 a 13:45 horas
- Dalia: Observar y Dibujar: 13:30 a 14:30 horas
- Telar con Naturaleza y Aromas: 16:00 a 16:50 horas
¿Cuándo y dónde será el festival?
Sí aún no tienes plan para este fin de semana te recomendamos ir al FYJA que tendrá intervenciones en las fachadas de Masaryk, Miyana, Antara, Parque Lincoln, Parque América y Polanquito.
Masaryk permanecerá cerradas para el flujo vehicular de Moliere a Mariano Escobedo de las 08:00 a las 20:00 horas.
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