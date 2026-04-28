Conoce los hoteles abiertos en Acapulco este 2026, las nuevas atracciones, conoce más sobre el Tianguis Turístico 2026.

Conoce los hoteles abiertos en Acapulco este 2026, las nuevas atracciones, conoce más sobre el Tianguis Turístico 2026. | Hakbar Juárez

La 50 edición del Tianguis Turístico 2026 tendrá una inversión histórica de 150 millones de dólares, informó la a secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, este lunes 27 en el el Foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México: política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”, donde también se llevó a cabo la ceremonia de inauguración y el corte de listón.

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Del 27 al 30 de abril, en el Expo Mundo Imperial ubicado en Blvd. Barra Vieja, Col. Plan de los Amates, Acapulco, Guerrero, la oferta turística del país se presentará con los principales compradores nacionales e internacionales, con la intención de generar miles de encuentro de negocio que fortalecen la presencia de México en el mercado.

¿Cuáles son las nuevas atracciones y apuestas de Acapulco 2026?

De acuerdo con el comunicado oficial, el resiliente Acapulco ofrecerá:

Nueva conectividad aérea con Mexicana: A partir de junio, la aerolínea del Estado iniciará operaciones directas hacia el paraíso del Pacífico, facilitando la llegada del turismo nacional

A partir de la aerolínea del Estado iniciará operaciones directas hacia el paraíso del Pacífico, facilitando la llegada del turismo nacional Renovación de la zona tradicional: Como parte de la multimillonaria inversión, se priorizará la modernización de infraestructura en los puntos donde “nació” el turismo de Acapulco

Como parte de la multimillonaria inversión, de infraestructura en los puntos donde el turismo de Acapulco Eventos de clase mundial: Tras la edición número 50 del Tianguis, el puerto se consolidará con una agenda de eventos internacionales apoyada por la Cartera de Inversión Turística de más de 42 mil millones de dólares

Tras la edición número 50 del Tianguis, el puerto se consolidará con una agenda de eventos internacionales apoyada por la de más de Rutas de “Bienestar y desarrollo”: Pondrán nuevos corredores turísticos para conectar la zona hotelera con experiencias de turismo comunitario en las periferias de Guerrero

¿Qué hoteles ya operan al 100% en Acapulco?

El estatus de infraestructura a abril del 2026 refleja que, el 82% de la oferta hotelera ya recibe huéspedes con normalidad, un aproximado de 16,000 habitaciones en zonas del puerto.

La mayoría de los hoteles en Zona Dorada y Zona Diamante concluyeron sus remodelaciones estructurales tras el impacto de Otis.

Sin embargo, en adn Noticias te traemos la lista completa de los hoteles que aún no abren:

Dreams Acapulco Resort & Spa

Hotel Elcano y Gamma Acapulco

Hotel One Costera

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