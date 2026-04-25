La Banda Sinfónica de la CDMX ofrecerá un concierto para la clausura de la décima expo Star Wars así que si eres fan de esta saga no te puedes perder este evento y en adn Noticias te compartimos todos los detalles.

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Concierto de Star Wars

Mediante redes sociales la Secretaría de Cultura de la capital dio a conocer que la Banda Sinfónica de la Ciudad de México será la encargada de clausurar la 10a Expo Star Wars con un concierto especial para rendir homenaje al legendario compositor John Williams, creador de las icónicas partituras de esta saga.

Cabe mencionar que este evento forma parte de las actividades programadas para celebrar el Día Mundial de Star Wars que es el 4 de mayo, cuya fecha surge por el juego de palabras en inglés “May the 4th be with you” y la icónica frase “May the force be with you” o en español “Que la fuerza te acompañe”.

¿Cuándo y dónde es el concierto?

El concierto es gratuito y la entrada es libre y se llevará a cabo el domingo 26 de abril a las 14:00 horas en el Centro Cultural Futurama ubicado en Otavalo 7, esquina Avenida IPN, colonia Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además de este evento se tienen programadas otras actividades como:

Star Fan Day 2026 el 1 y 2 de mayo en el Centro Cultural El Rule donde habrá concurso de cosplay, venta de artículos y muchas sorpresas.

Star Wars Convention el 3 de mayo, un evento especial para coleccionistas y fans organizado por Retro Fest.

Así que si eres fan de la saga o simplemente quieres realizar una actividad diferente estas son las opciones que habrá.

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