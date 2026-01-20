Ichkabal tendrá una noche de estrellas nocturna para celebrar su aniversario de la zona arqueológica

La zona arqueológica de Ichkabal, en Bacalar, Quintana Roo, celebrará su primer aniversario con la Noche de Estrellas, una actividad nocturna gratuita que une ciencia, naturaleza y herencia maya.

De acuerdo con el comunicado de la INAH, el evento se realizará el 30 y 31 de enero de 2026, con especialistas que guiarán la observación astronómica desde uno de los asentamientos mayas más antiguos del sureste mexicano.

¿Qué es la Noche de Estrellas en Ichkabal?

Se trata de una experiencia sensorial y educativa que une la observación astronómica con la historia prehispánica. Los participantes podrán admirar las estrellas desde el corazón de la antigua ciudad maya, usando telescopios y con la guía de especialistas del Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Es una oportunidad única para conectar el paisaje celeste con el patrimonio cultural de Ichkabal, cuyo esplendor ocurrió entre los años 200 y 600 d.C.

Fechas y horarios

Viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026

Inicio: 20:00 horas

Duración aproximada: 23:00 horas

Se recomienda llegar con anticipación debido al cupo limitado y a las condiciones del sitio.

¿Cómo participar?

Entrada gratuita

Cupo limitado (se recomienda registro previo para asegurar tu lugar)

Para mayores informes y registro, consulta las redes sociales oficiales del Centro INAH Quintana Roo (busca sus cuentas en Facebook, Instagram o X). Lleva ropa cómoda, repelente de insectos, agua y algo abrigador, ya que las noches en la zona pueden ser frescas.

Ubicación y cómo llegar

Ichkabal se localiza en el kilómetro 21 de la carretera El Suspiro–Ichkabal, municipio de Bacalar. El evento es independiente del horario diurno habitual.

¿Por qué no perderse esta experiencia?

Con más de 38 mil visitantes en su primer año, Ichkabal se consolida como nuevo polo cultural. La Noche de Estrellas ofrece una forma distinta de conocerlo y fortalece el turismo científico y cultural en Quintana Roo.

