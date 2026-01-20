Este balneario de Hidalgo abre todo el año, tiene aguas termales y entradas baratas

Ir a un balneario sin tener que revisar primero si está abierto ya es una ventaja. En Hidalgo existe uno que no cierra nunca y que se ha vuelto una opción recurrente para quienes buscan aguas termales sin gastar de más . Se llama El Bañito y combina albercas calientes, entorno natural y horarios amplios, incluso entre semana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Aguas termales que salen del subsuelo

El Bañito se alimenta de manantiales que brotan por la actividad geotérmica de la región. La zona forma parte del Eje Neovolcánico y eso explica por qué el agua emerge ya caliente, con minerales y sin necesidad de sistemas artificiales.

Las albercas mantienen temperaturas que rondan entre los 35 y 38 grados, con profundidades accesibles. No es un parque ruidoso ni lleno de toboganes. El ambiente es más bien tranquilo, pensado para meterse al agua y quedarse un buen rato.

Qué se puede hacer en El Bañito además de meterse al agua

Además de las albercas, se puede disfrutar de montañas, cielo abierto y poca contaminación lumínica cuando cae la noche.

Entre lo que hay disponible:

Restaurante dentro del balneario

Palapas y mesas con sillas

Camastros para descansar

Regaderas con agua caliente

Zona para fogatas

Campo de futbol

WiFi

También existe la opción de acampar o rentar habitación. Hay desde cuartos para dos personas hasta una casa grande para grupos, además de área de camping para quienes prefieren dormir bajo las estrellas. La gente que se queda suele llegar desde temprano, aprovechar las albercas y ya por la noche prender una fogata.

Horarios y precios que explican su popularidad

El balneario abre todos los días, de 9 de la mañana a 9 de la noche. No importa si es fin de semana, puente o temporada baja.

La entrada general cuesta 150 pesos por persona e incluye acceso a todas las albercas, áreas verdes, estacionamiento, regaderas y sanitarios. Los niños pagan a partir de un metro de estatura.

En hospedaje, los precios varían según el espacio, pero incluyen acceso al balneario, agua caliente e internet. Incluso si reservas habitación, puedes entrar desde las 9 de la mañana y usar las albercas antes del check-in.

Dónde se encuentra El Bañito

El Bañito se encuentra en El Paso de Amajac, Atotonilco el Grande, Hidalgo, México. Está a aproximadamente 1.5 a 2 horas de la Ciudad de México y 30-40 minutos de Pachuca.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.