Este balneario de aguas termales en Veracruz es ideal para escapar del frío y cuesta menos de lo que imaginas

Cuando el frío se siente más de la cuenta y el cuerpo pide agua tibia, hay lugares que son perfectos para una escapada. En Veracruz existe uno de esos sitios donde no hace falta gastar una fortuna ni viajar horas interminables para pasar el día en albercas termales , deslizarte por toboganes y, de paso, olvidarte un rato del clima invernal.

Aguas termales y parque acuático en Veracruz

Hotel Carrizal Spa no es solo un balneario. Funciona como parque acuático y complejo de descanso, con un enfoque claro: agua caliente, espacios amplios y actividades para todo tipo de visitantes. El lugar cuenta con 10 albercas, una de ellas alimentada directamente por un nacimiento termal, además de toboganes y resbaladillas que llaman la atención desde lejos por su diseño poco común, inspirado en formas orgánicas y arquitectura artística.

Hay albercas tranquilas para flotar y otras más profundas o dinámicas para quienes buscan algo más activo. También existe un área pensada para niños, con juegos acuáticos y chapoteaderos.

Hotel Carrizal: mucho más que meterse al agua

Además del parque acuático, Carrizal Spa ofrece un entorno natural que se disfruta incluso fuera de las albercas. Está enclavado cerca del río Pescados–Antigua, rodeado de vegetación, lo que le da un aire más abierto y menos urbano. Algunos visitantes prefieren caminar por los alrededores, sentarse a la sombra o simplemente dejar pasar el tiempo.

Para quienes quieren sumar adrenalina, el sitio también permite realizar actividades como:

Descenso en río

Tirolesa

Gotcha

Rappel

Escalada en roca

Para relajarse, el temazcal y el spa suelen ser el cierre perfecto de la jornada, sobre todo después de varias horas en el agua.

Cuánto cuesta y por qué muchos lo eligen

Uno de los puntos que más llama la atención es el precio. La entrada al parque acuático y a las aguas termales cuesta 185 pesos, y los niños que superan los 90 centímetros pagan la misma tarifa. Por ese monto se tiene acceso a las albercas, toboganes y áreas comunes durante el día.

El complejo también funciona como hotel, con habitaciones, restaurantes y bares donde predominan los mariscos, además de espacios para eventos y canchas deportivas.

