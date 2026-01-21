Los 9 destinos de México que todo viajero debería conocer, según especialistas en turismo

Viajar por México no siempre significa ir a los mismos lugares de siempre. De acuerdo con la Guía de Expertos en Turismo, hay destinos que destacan por su belleza, pero también por lo que se vive en ellos. Algunos están en la montaña, otros frente al mar, otros más en medio del bosque o cerca de pueblos históricos. Descubre los destinos que todo viajero debería conocer.

Lugares de México perfectos para quienes disfrutan la naturaleza y el silencio

Hay viajeros que buscan bajar revoluciones, dormir bien y cambiar de paisaje sin prisas. Para ellos, estos lugares suelen ser los más recomendados:

Quinta Los Azufres (Michoacán) , rodeada de bosque y conocida por sus aguas termales

, rodeada de bosque y conocida por sus Hostal de la Luz (Morelos) , en Amatlán de Quetzalcóatl, atrae a quienes buscan retiros de meditación, yoga y temazcales, en un entorno que invita al silencio.

, en Amatlán de Quetzalcóatl, atrae a quienes buscan retiros de meditación, yoga y temazcales, en un entorno que invita al silencio. Raíces Glamping (Estado de México) propone una forma distinta de estar en la naturaleza, con tiendas bien equipadas, noches estrelladas y actividades al aire libre sin renunciar a la comodidad.



Lugares imperdibles para los amantes de la aventura

Para otros viajeros, el viaje empieza cuando hay movimiento, caminos por recorrer y algo de adrenalina:

En Creel, Chihuahua , The Lodge at Creel funciona como punto de partida para explorar las Barrancas del Cobre, con senderismo, ciclismo y recorridos en el Chepe.

, The Lodge at Creel funciona como punto de partida para explorar las Barrancas del Cobre, con senderismo, ciclismo y recorridos en el Chepe. Coyote Canyon Adventures , en San Miguel de Allende, ofrece cabalgatas, paseos en globo y excursiones que muestran otra cara de este Pueblo Mágico.

, en San Miguel de Allende, ofrece cabalgatas, paseos en globo y excursiones que muestran otra cara de este Pueblo Mágico. Xcaret, en Quintana Roo, combina naturaleza, espectáculos culturales y actividades acuáticas, y por eso suele aparecer en casi cualquier lista de recomendaciones familiares.

Escapadas que sorprenden por su estilo

También están los destinos que llaman la atención por su estética, su propuesta o el tipo de experiencia que ofrecen:

Val’Quirico (Tlaxcala) se ha vuelto famoso por su aire europeo, calles empedradas y oferta gastronómica, ideal para una escapada corta.

se ha vuelto famoso por su aire europeo, calles empedradas y oferta gastronómica, ideal para una escapada corta. Hacienda Compostela (Estado de México) mezcla tradición mexicana con un ambiente tranquilo, buena cocina y actividades al aire libre.

mezcla tradición mexicana con un ambiente tranquilo, buena cocina y actividades al aire libre. En el Caribe, Hotel Palafitos y UNICO 20°87° Hotel Riviera Maya representan el lado más exclusivo del viaje: suites sobre el agua, lujo bien cuidado y una fuerte presencia de la cultura mexicana en el diseño y la gastronomía.

