La Feria de San Marcos 2026 se celebra del 18 de abril al 10 de mayo y para esta edición se presentará una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. Además se desarrollarán actividades culturales y espectáculos escénicos.
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¿Qué actividades habrá hoy en la Feria de San Marcos 2026?
Este viernes 24 de abril se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Foro de las Estrellas: La Única Internacional Sonora Santanera gratis
Lienzo Charro Las Flores: Charreada Nocturna a las 17:00 horas con costo
En el Palenque no se tienen programadas actividades
Cartelera del Foro de las Estrellas
- 25 de abril: Andrea Bocelli
- 26 de abril: Álex Fernández
- 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar
- 28 de abril: Kany García
- 29 de abril: El Mimoso
- 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez
Programa del Palenque
- 25 de abril: Yuridia
- 26 de abril: Capibaras Tour (El Coyote y Chuy Lizárraga)
- 27 de abri: Juntos (Jorge Medina y Josi Cuen)
- 28 de abril: Los Parras
- 29 de abril: Artista Sorpresa
- 30 de abril: Banda MS
¿Dónde comprar los boletos?
Los boletos para la Feria Nacional de San Marcos 2026 se compran en Boleclick y en la App Oficial Foro de las Estrellas Nissan. Cabe mencionar que el acceso general a la feria es gratuito pero los eventos del Palenque y zonas VIP del Foro de las Estrellas tienen costo.
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