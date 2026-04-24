Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Metro de CDMX amanece con el ‘pie izquierdo’; líneas saturadas y con retrasos
/Tiempo Libre/Nota

Cartelera, horarios y programa del palenque de la Feria de San Marcos 2026

Ya comenzó la Feria Nacional de San Marcos 2026 y todavía hay muchas actividades y sorpresas que no te puedes perder.

Actividades y artistas que se presentarán en la Feria de San Marcos 2026 | Feria Nacional de San Marcos

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Feria de San Marcos 2026 se celebra del 18 de abril al 10 de mayo y para esta edición se presentará una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. Además se desarrollarán actividades culturales y espectáculos escénicos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué actividades habrá hoy en la Feria de San Marcos 2026?

Este viernes 24 de abril se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Foro de las Estrellas: La Única Internacional Sonora Santanera gratis

Lienzo Charro Las Flores: Charreada Nocturna a las 17:00 horas con costo

En el Palenque no se tienen programadas actividades

Cartelera del Foro de las Estrellas

  • 25 de abril: Andrea Bocelli
  • 26 de abril: Álex Fernández
  • 27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar
  • 28 de abril: Kany García
  • 29 de abril: El Mimoso
  • 30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Programa del Palenque

  • 25 de abril: Yuridia
  • 26 de abril: Capibaras Tour (El Coyote y Chuy Lizárraga)
  • 27 de abri: Juntos (Jorge Medina y Josi Cuen)
  • 28 de abril: Los Parras
  • 29 de abril: Artista Sorpresa
  • 30 de abril: Banda MS

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para la Feria Nacional de San Marcos 2026 se compran en Boleclick y en la App Oficial Foro de las Estrellas Nissan. Cabe mencionar que el acceso general a la feria es gratuito pero los eventos del Palenque y zonas VIP del Foro de las Estrellas tienen costo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO