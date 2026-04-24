Actividades y artistas que se presentarán en la Feria de San Marcos 2026

Actividades y artistas que se presentarán en la Feria de San Marcos 2026 | Feria Nacional de San Marcos

La Feria de San Marcos 2026 se celebra del 18 de abril al 10 de mayo y para esta edición se presentará una gran variedad de artistas nacionales e internacionales. Además se desarrollarán actividades culturales y espectáculos escénicos.

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¿Qué actividades habrá hoy en la Feria de San Marcos 2026?

Este viernes 24 de abril se llevarán a cabo las siguientes actividades:

Foro de las Estrellas: La Única Internacional Sonora Santanera gratis

Lienzo Charro Las Flores: Charreada Nocturna a las 17:00 horas con costo

En el Palenque no se tienen programadas actividades

Cartelera del Foro de las Estrellas

25 de abril: Andrea Bocelli

26 de abril: Álex Fernández

27 de abril: Orquesta Sinfónica Militar

28 de abril: Kany García

29 de abril: El Mimoso

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez

Programa del Palenque

25 de abril: Yuridia

26 de abril: Capibaras Tour (El Coyote y Chuy Lizárraga)

27 de abri: Juntos (Jorge Medina y Josi Cuen)

28 de abril: Los Parras

29 de abril: Artista Sorpresa

30 de abril: Banda MS

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para la Feria Nacional de San Marcos 2026 se compran en Boleclick y en la App Oficial Foro de las Estrellas Nissan. Cabe mencionar que el acceso general a la feria es gratuito pero los eventos del Palenque y zonas VIP del Foro de las Estrellas tienen costo.

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