Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar Irán inmediatamente

"Salgan de Irán ahora y tengan un plan para hacerlo que no dependa de la ayuda del gobierno estadounidense”, escribió la embajada virtual de Estados Unidos en Irán, en una alerta de urgencia a todos sus ciudadanos para que abandonen el país ahora mismo.

La tensión en Irán sigue en aumento, con inestabilidad política, protestas y roces internacionales. Ante la situación, el gobierno estadounidense pide a todos sus ciudadanos salir inmediatamente y proteger su seguridad personal.

Embajada de EU pide a sus ciudadanos abandonar Irán

La advertencia fue publicada por la embajada virtual de Estados Unidos en Irán, una plataforma oficial que funciona ante la ausencia de una representación diplomática tradicional en ese país. En el mensaje, las autoridades recomiendan a los estadounidenses que planifiquen su salida lo antes posible y no dependan de asistencia del Gobierno de EUA para hacerlo.

También advierten que en los próximos días podría haber afectaciones en los servicios consulares, provocando que los ciudadanos estadounidenses enfrenten riesgos significativos, en donde se incluye que sean arrestados o detenidos.

Además, señalan que podría haber interrupciones continuas de internet, por lo que piden a sus ciudadanos buscar otros medios de comunicación y que, en caso de que no puedan salir del país, busquen un refugio en un lugar seguro.

