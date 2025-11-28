¡Dale, Dale, Dale! Los Bunkers y La Arrolladora estarán en la Feria Internacional de la Piñata 2025; fechas y detalles
La Castañeda, Danny Daniel, La Arrolladora y Los Bunkers serán los encargados de amenizar la Feria Internacional de la Piñata 2025 este mes de diciembre.
Este mes de diciembre llega la edición número 40 de la Feria Internacional de la Piñata en Acolman, Estado de México . Un tradicional evento que conjunta folklore, música, color y por supuesto piñatas. Este municipio del Edomex se engalana año con año con una exposición de piñatas y varias presentaciones de artistas de gran talla en la explanada principal de la demarcación mexiquense.
¿Cuándo es la Feria Internacional de la Piñata 2025?
Como cada año el evento se lleva a cabo los primeros días de diciembre y esta vez no será la excepción, pues ya hay fechas oficiales para poder asistir a disfrutar de esta feria que ya es de talla internacional y se llevará a cabo del jueves 4 al domingo 7 de diciembre. Cuatro días de música, cultura y gastronomía para vivir una experiencia inolvidable.
¿Quién estará en la Feria de la Piñata 2026?
Entre piñatas tradicionales y comida variada también se presentarán grandes artistas y lo mejor es que sus conciertos serán gratuitos para el público que asista a este magno evento. Te compartimos las fechas y los artistas que estarán:
- Danny Daniel 4 de diciembre
- Metamorfeame 5 de diciembre
- La Castañeda 5 de diciembre
- Los Bunkers 6 de diciembre
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho 7 de diciembre
Además también habrá una barra de conciertos y presentaciones culturales:
- El Movimiento Folklórico Yollotl
- Grupo de Danza Folklórica Toniná
- Compañía de Danza Tradicional Nizarindani "Guelaguetza"
- Coral Allegro
- Ballet Folklórico Cuatro Pétalos
- La Orquesta Sinfónica de Cuanalán
- Ballet Folklórico Juvenil Xochiquetzalli
Aparte de las presentaciones musicales también habrá otras actividades como el tradicional concurso de piñatas donde las y los artesanos participan con su ingenio y compiten por un premio de hasta $10 mil pesos.
Y por si esto fuera poco también habrá juegos mecánico y una gran oferta gastronómica. Este año los países invitados son Costa de Marfil y República Dominicana, además del Estado de Nuevo León quienes harán aportes con su cultura y sus tradiciones.
Lugar de la Feria de la Piñata 2026
Todo esto se llevará a cabo en la explanada principal del centro del municipio ubicada en:
Centro de Acolman. Calzada de Los Agustinos, Centro, 55870 Acolman de Nezahualcóyotl, Estado de México. Un lugar que se encuentra a un par de horas de la CDMX.
