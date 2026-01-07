El Cisne Negro llega al Castillo de Chapultepec y los boletos tienen descuento

El Cisne Negro es una puesta en escena clásica que ha encantado a miles de personas y este 2026 tendrá una nueva temporada en el Castillo de Chapultepec, así que si te gusta el ballet no te lo puedes perder.

El Cisne Negro llega al Castillo de Chapultepec

La puesta en escena es dirigida por Rodrigo González y ejecutada por la Infinita compañía y con música de Tchaikowsky . La historia esta basada en la antigua leyenda germánica de El lago de los cisnes donde el mago Von Rothbart convierte a dos jóvenes en cisne y por las noches vuelven a su forma humana y si quieren deshacerse del hechizo solo podrán hacerlo con el juramento de amor eterno.

Pero, esta danza clásica tiene una diferencia con la original pues narra a historia desde el punto de vista del antagonista el mago Von Rothbart .

Fechas y precios de El Cisne Negro

El Cisne Negro se llevará a cabo del 12 de febrero al 8 de marzo de 2026 con funciones de jueves a sábado a las 20:00 horas y domingo a las 19:00 horas.

Tiene una duración de 60 minutos y es apta para adolescentes y adultos. La entrada general tiene un precio de mil 200 pesos pero si compras tus entradas en el siguiente enlace obtendrás el 40% de descuento por lo que solo pagarás 720 pesos.

Es muy importante que tomes en cuenta que la función se realiza al exterior de la explanada del Castillo de Chapultepec por lo que debes ir abrigado y con calzado cómodo.

Una vez iniciada la función no se permitirá el acceso; la entrada es peatonal y el tiempo de recorrido hasta el Castillo es de entre 15 y 30 minutos.

