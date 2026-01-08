La Casa de Bluey llega a la CDMX con una experiencia inmersiva; detalles y cómo asistir

La Casa de Bluey en CDMX abrirá el 5 de marzo de 2026 en el centro comercial Perisur, al sur de la capital. Se trata de una experiencia oficial e interactiva basada en la serie animada australiana.

El proyecto permite recorrer la casa de la familia Heeler mediante escenarios físicos, juegos y misiones guiadas. Cada visita dura 60 minutos y funciona con horarios programados.

¿De qué va la experiencia?

No es un museo ni un espectáculo. Es un recorrido activo donde niños y adultos participan en búsquedas, retos y juegos inspirados en los episodios.

Esto refuerza el valor educativo del entretenimiento, al promover creatividad, cooperación y juego familiar en un entorno seguro.

No es un espectáculo tradicional ni solo un lugar para fotos: es un recorrido totalmente interactivo por la icónica casa de Bluey y Bingo.|Fever

Las habitaciones replican fielmente la estética de la serie con iluminación dinámica, proyecciones y objetos interactivos.

El formato busca generar memoria emocional, algo que expertos en entretenimiento infantil consideran clave para el aprendizaje temprano.

Accesibilidad y enfoque familiar

La experiencia es apta para todas las edades y está diseñada para personas con discapacidad.

Esto amplía su alcance social y la convierte en una opción inclusiva dentro de la oferta cultural infantil de la ciudad.

Boletos, preventa y alta demanda esperada

Los boletos se venderán en Fever. La preventa inicia el 12 de enero con descuentos para quienes se registren en lista de espera:



12 de enero: 20% de descuento (hasta agotar existencias)

13 de enero: 15% de descuento

La venta general comenzará el 14 de enero. Se espera alta demanda por tratarse de la primera experiencia de este tipo en México.

Recomendaciones para visitar la Casa de Bluey en CDMX

Llegar al menos 20 minutos antes del horario asignado para realizar el registro y evitar perder la sesión

Comprar los boletos con anticipación en Fever, ya que el acceso es por cupo limitado y por horarios escalonados

Llevar ropa y calzado cómodos, ya que la experiencia implica caminar, agacharse y participar en actividades físicas ligeras

Supervisar en todo momento a los niños pequeños, especialmente en zonas con estímulos visuales y sonoros

Evitar llevar mochilas grandes o carriolas voluminosas, para facilitar la movilidad dentro de los espacios recreados

Revisar las políticas de fotografía y video, ya que algunas áreas pueden tener restricciones

Aprovechar los horarios con menor afluencia, como entre semana por la mañana

