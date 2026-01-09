Los detalles del Otaku Fan Fest 2026 en CDMX: Cosplay, videojuegos y mucho más

La Ciudad de México celebrará la tercera edición del Otaku Fan Fest 2026 a un costado de la Torre Latino, en un evento donde el anime será llevado a la vida real por miles de personas que se darán cita.

Los fanáticos del anime dicen que una vez que empiezas ya no puedes parar. Quizá tengan razón, porque es una realidad que cada año hay nuevos fanáticos de esta cultura y las convenciones son más y más grandes, siendo el Otaku Fan Fest un ejemplo claro.

¿Cuándo y dónde será el Otaku Fan Fest?

La cita para este gran evento será el fin de semana del 7 y 8 de marzo, en el Centro Cultural "El Rule", a un costado de la Torre Latino, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México , por lo que será muy sencillo llegar.

Los horarios oficiales todavía no se han definido, sin embargo, ya sabemos que la entrada será libre y que hay varios invitados especiales confirmados para esta edición. Cabe destacar que se recomienda llegar en Metro o Metrobús, considerando las dificultades para encontrar estacionamiento en la zona.

¿Qué habrá en el Otaku Fan Fest?

Además de celebrar el anime en todos los sentidos posibles, también encontraremos cosplay, exhibiciones especiales, actores de doblaje invitados con quienes se podrá convivir para tener un autógrafo, ilustradores invitados, además de un torneo de gaming de diferentes videojuegos con premios especiales para los ganadores.

Entre los invitados especiales destaca:



Sergio Coto (actor de doblaje)

Jhonny Torres (actor de doblaje)

Hugo Navarrete (actor de doblaje)

Victor Hugo (actor de doblaje)

Bardo Miranda (actor de doblaje)

José Luis Orozco (actor de doblaje)

Mascara Sagrada (luchador)

Hijo de Fishman (luchador)

Black Shadow Jr (luchador)

Y muchos más que todavía no han sido anunciados.

