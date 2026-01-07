Habrá exhibición de autos con causa, el Croketón 2026 llega a CDMX para apoyar animalitos

Para los que les gustan los autos o para los que quieren apoyar a perritos y gatitos no se pueden perder el Croketón 2026 , un evento familiar en CDMX organizado por SEMASHI Car Service, Bodoque Son Car y el club de automóviles La Pandilla Zona Oriente.

Croketón 2026 en CDMX

Este evento busca generar un ambiente de convivencia familiar, pasión por los autos y solidaridad con los animales que viven en refugios .

La entrada al Croketón 2026 no tiene costo pero se invita a los asistentes a que lleven donativos en especie como croquetas, accesorios para mascotas y utensilios de limpieza para mejorar las condiciones de los animales que se encuentran en refugios.

Cabe mencionar que en la CDMX hay muchos refugios de animales; sin embargo, siempre se necesita ayuda para solventar los gastos que implica cuidar un perro o gato, por ello, es muy importante apoyar con alimento, ya que es lo que más se necesita.

Fecha y ubicación del Croketón 2026

El Croketón 2026 se llevará a cabo el domingo 18 de enero a partir de las 09:00 horas en la explanada del FARO de Oriente ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza s/n en la alcaldía Iztapalapa.

Dentro de la exhibición encontrarás autos personalizados, clásicos, deportivos y proyectos únicos, así que es un evento imperdible para los aficionados de los autos.

Además, habrá música en vivo con varios artistas urbanos locales, así que si quieres pasar un momento en familia, disfrutar de las diferentes actividades y apoyar a un animalito no te puedes perder este evento en CDMX.

