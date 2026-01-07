Museo del Helado, el regreso del Dolores Olmedo y más museos que abren este 2026

Este 2026 será un año lleno de arte y cultura pues en todo el mundo abrirán nuevos museos con la intención de fomentar la creatividad y que inspiren a las personas y en adn Noticias te contamos todos los detalles para que si tienes oportunidad los visites.

Museos que abrirán este 2026

Centro de Arte Contemporáneo CCA en Uzbekistán abrirá el 21 de marzo y serpa el primer centro-museo en Asia Central.

V&A East Museum en Londres, Reino Unido se inaugura el 18 de abril y tendrá salas interactivas donde los asistentes explorarán símbolos, textiles y música reggae.

The David Geffen Galleries en LACMA en Los Ángeles, Estados Unidos que abrirá sus puertas en abril con nuevas galerías con arte moderno y contemporáneo estadounidense e internacional.

Fondazione Dries Van Noten en Venecia, Italia contará con una colección permanente de moda y textiles en un ambiente que combina artes visuales y diseño y podrás visitarlo a partir de abril.

Dataland en Los Ángeles, Estados Unidos será un museo interactivo de datos y digitalización que combina tecnología y salas con realidad virtual y abrirá durante la primavera.

Ala Tang for American Democracy del New York Historical Society en Nueva York, Estados Unidos tendrá una expansión dedicada a explorar la historia y valores de la democracia estadounidense.

Crystal Bridges Museum of American Art en Arkansas, Estados Unidos abrirá en junio y tendrá galerías diseñadas para albergar colecciones de arte moderno y contemporáneo.

The Obama Presidential Center en Chicago, Estados Unidos que integrará la historia de Obama.

National Geographic Museum of Exploration en Washington D.C., Estados Unidos abrirá en el verano con galerías sobre ciencia, naturaleza, culturas del mundo.

Museo del Helado en Los Ángeles, Estados Unidos que tendrá salas para experiencias inmersivas.

Reapertura del Museo Dolores Olmedo en Ciudad de México, México que digitalizó algunas colecciones y se han diseñado nuevas salas.

