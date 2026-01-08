Fotografía, arte, exposiciones icónicas; Checklist de museos para visitar sí o sí este 2026

La Ciudad de México (CDMX) es una de las mejores del mundo para la cultura. Hay más de 100 museos en la capital y algunos reciben millones de visitantes cada año. En esta lista tenemos algunos imprescindibles, que ya son un referente en la zona y que tienen exposiciones impresionantes.

Si quieres divertirte en la CDMX, considera visitar alguno de estos museos, los cuales son una excusa perfecta para alguna cita, para escapar de la rutina, para distraer tu mente del agetreo diario o simplemente porque sí.

Lista de museos que debes visitar en CDMX este 2026

Ve al Bosque de Chapultepec y aprovecha para visitar algunos de los museos que tiene cerca. Algunos de los imperdibles son:



Museo Nacional de Antropología

Museo de Arte Moderno

Museo Tamayo de Arte Contemporáneo

Museo Nacional de Historia (El Castillo de Chapultepec)

En el centro de la ciudad hay una enorme cantidad de museos; sin embargo, algunos infaltables de visitar son:



Museo del Palacio de Bellas Artes

Museo del Templo Mayor

Museo Nacional de Arte (MUNAL)

Museo de Arte Popular

Y claro, en el sur de la ciudad también hay algunos museos que todos quieren visitar, gracias al renombre internacional que han conseguido:



Museo de Frida Kahlo, Casa Azul

Museo Casa Estudio, Diego Rivera

Museo Anahuacalli

Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC, en Ciudad Universitaria)

En esta lista encontramos museos de arte, otros con exposiciones de fotografía, otros con piezas históricas, algunos con presentaciones de música y danza, y otros con exposiciones que suelen cambiar periódicamente.

