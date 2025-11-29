Desayunos y cenas inmersivas en Reino Animal; actividades, precios y todos los detalles

Si estás pensando en tener un desayuno o cena romántica en pareja o bien, festejar a un ser querido te tenemos muy buenas noticias, pues las actividades inmersivas dentro de Reino Animal se han colocado como una de las experiencias más populares entre los amantes de la naturaleza.

Y es que dentro de estas actividades, las y los visitantes podrán desayunar o cenar completamente al aire libre en las instalaciones del Centro de Conservación, por lo cual podrán convivir de primera mano con ejemplares de jirafa, avestruz y demás en un ambiente controlado para la seguridad de todas y todos.

Mundo Mezcal: Festival del Agave, Tierra y Sazón tendrá música, comida y bebidas para deleitar tu paladar [VIDEO] Durante el evento habrá catas de mezcal, conferencias, talleres, gastronomía y música en vivo y podrás disfrutar de varios productos hechos en México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuestan los desayunos y cenas en Reino Animal?

De acuerdo con el sitio web oficial de Reino Animal , el precio del Desayuno Safari VIP tiene un costo de 7 mil 200 pesos y aplica de uno a tres integrantes por familia, por lo cual por cada persona extra se deberá considerar el pago de mil 200 pesos.

Por su parte, la cena al aire libre dentro de este Centro de Conservación tiene un costo de 3 mil pesos por persona, pues más allá de los alimentos, se brinda una experiencia exclusiva por cada familia que visita este recinto ubicado cerca de las Pirámides de Teotihuacán en el municipio de Otumba, Estado de México (Edomex).

¿Qué incluyen los desayunos y cenas en Reino Animal?

A pesar de lo elevado que puede sonar el precio de estas experiencias inmersivas en Reino Animal , es importante tomar en cuenta que estos paquetes incluyen lo siguiente según el portal web oficial:

Desayuno: paquete tipo americano, recorrido después del desayuno con alimento para los animales incluido, acceso a las demás actividades programadas en el día dentro del recinto.

Cena: comida de 4 tiempos, entrada al Reino Animal antes de la cena y con admisión general y recorridos Safari con alimento para animales incluido

¿Cómo reservar en Reino Animal?

Para conocer las fechas y horarios disponibles tanto para el desayuno como la cena en este Centro de Conservación animal, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial del recinto, en el cual también se podrá realizar la reservación correspondiente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.