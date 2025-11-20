Tamaños y costos de los árboles de Navidad naturales en el Mercado de Jamaica en CDMX

Una de las tradiciones más importante para la familia año con año es colocar el árbol de Navidad con los adornos en casa; y aunque hay varios lugares, por la calidad, el precio y sus grandes dimensiones, el Mercado de Jamaica es uno de los lugares predilectos para adquirirlo.

En el Mercado de Jamaica se venden un sin número de productos ideales para adornar los hogares; desde las flores, las esferas, luces, pero lo que más llama la atención son las decenas de pinos de Navidad que se observan en el Eje 3 Sur de la capital, pues algunos llegan a medir hasta 3 metros de altura.

¿Cuáles son los tamaños y los precios de los árboles de Navidad naturales?

De acuerdo con los precios consultados en el Mercado de Jamaica, pueden variar dependiendo del tamaño, por ejemplo un árbol de Navidad de poco más de 3 metros de altura tiene un costo de 2 mil 500 pesos hasta este 20 de noviembre; mil 400 uno de 2 metros 20 que es el tradicional para poner en un departamento por sus dimensiones.

Un árbol de Navidad de un metro 70 tiene un precio de mil pesos. Es importante mencionar, que los costos tienen variaciones, por ejemplo, en uno de los puestos un pino de dos metros tiene un costo de mil 800 pesos.

¿Cómo llegar al Mercado de Jamaica?

Para llegar al Mercado de Jamaica , en muy sencillo en Metro ya que solo hay que llegar a la estación Jamaica de la Línea 9 del STC; en auto, el lugar se encuentra entre las avenidas Eje 3 y Congreso de la Unión.

Dentro del Mercado hay lugares para estacionarse, pero lo ideal es acudir entre semana, ya que los sábados y domingos suele haber un mayor número de personas.

