Revelan Line Up por día con Anyma, Alesso y Hardwell en el EDC 2026 en México

Como cada año desde hace ya 11, llega a la CDMX uno de los eventos más emblemáticos de la música electrónica y que se ha convertido en uno de los festivales más populares en México. El Electronic Daisy Carnival EDC 2026 vuelve el próximo año con todo su color y ya han sido revelados los DJ´s que van a presentarse cada uno de los 3 días y en adn Noticias te contamos quiénes serán los encargados de hacerte bailar y vibrar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cuándo es el EDC 2026 en la CDMX?

Las fechas ya están dadas y para que las vayas apartando el EDC 2026 será el próximo viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero, tres días de fiesta, color y música electrónica para todos los gustos con un Line Up que promete llenar de beats los corazones de quienes asistan a este festival.

Con Dj´s de talla internacional como Above & Beyond, Hardwell, Alesso, Anyma, Infected Mushroom y muchos, pero muchos más en una fiesta musical imperdible.

Line Up por día del EDC 2026

El EDC 2026 ha revelado quiénes serán los DJ's que participarán cada día en el festival por lo que a continuación te dejamos una lista con los que creemos serán los headliners y que cerrarán la actividad del viernes, sábado y domingo:

Viernes 20 de febrero de 2026:

Hardwell

Above & Beyond

Sábado 21 de febrero de 2026:

Alesso

Diplo

Domingo 22 de febrero

Anyma

Sander Van Doorn

Steve Angello

Infected Mushroom

Precio de los boletos del EDC 2026

Los boletos para el EDC 2026 ya están a la venta a través de la plataforma Ticketmaster y los precios son los siguientes:

Abono general: $4,749.50 pesos

Abono Comfort Pass: $6,621.50 pesos

Abono Plus: $8,556.00 pesos

PAse para un día: $1,760.00 pesos

