Escapadas verdes: descubre los parques ecológicos cerca de CDMX ideales para respirar y reconectar

La Ciudad de México puede parecer una jungla de concreto, pero más allá del tráfico, los edificios y el ruido, existen verdaderos refugios naturales que actúan como pulmones urbanos. Los parques ecológicos son espacios donde la naturaleza aún resiste y florece, ofreciendo a los capitalinos un escape accesible, saludable y revitalizante. Aquí, el aire puro, el canto de las aves y los paisajes boscosos se convierten en la mejor terapia contra el estrés cotidiano.

Estos espacios cumplen funciones esenciales: preservan la biodiversidad y ofrecen zonas recreativas seguras. Visitar un parque ecológico cerca de la CDMX no es solo actividades al aire libre, es también un acto de conexión con la naturaleza que habita a nuestro alrededor.

Aquí tienes cinco opciones para escapadas verdes cerca de la CDMX, incluyendo un parque ecológico dentro de la ciudad que quizá no conocías, ideales para disfrutar solo, en familia o con tu mascota.

Parque Ecológico de la CDMX: naturaleza dentro de la metrópoli

Ubicado en la misma Ciudad de México, este parque ecológico forma parte de las áreas naturales protegidas que administra SEDEMA. Su extensión y ubicación lo hacen un sitio accesible para quienes buscan una escapada verde. Ofrece senderos ligeros para caminatas, espacios de observación de flora y fauna, áreas sombreadas para descanso, miradores naturales y zonas verdes ideales para llevar a tu mascota. Es una alternativa perfecta para quienes no pueden trasladarse lejos pero desean contacto directo con la naturaleza.

Los Dinamos: un bosque con río

Ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, este parque ecológico destaca por sus más de 2,400 hectáreas de bosque y sus ríos. Es uno de los últimos ríos vivos de la ciudad y acompaña a los visitantes por senderos naturales. Aquí puedes hacer senderismo, ciclismo, rapel o simplemente organizar un picnic. Tiene zonas de comida, renta de caballos y espacios ideales para convivir con mascotas. Es uno de los mejores ejemplos de turismo en CDMX con enfoque ambiental.

Ajusco: altura, frío y aventura

El Parque Nacional Cumbres del Ajusco se encuentra al sur de la ciudad y es perfecto para los amantes de la aventura. Con montañas que superan los 3,900 metros sobre el nivel del mar, ofrece paisajes espectaculares y un clima fresco casi todo el año. Es ideal para caminatas de montaña, recorridos en cuatrimoto o incluso para disfrutar un chocolate caliente mientras se contempla la vista. Es uno de los destinos más visitados para quienes buscan una escapada verde sin ir demasiado lejos.

Desierto de los Leones: historia y naturaleza en un solo lugar

Ubicado en Cuajimalpa, el Desierto de los Leones es un Área Natural Protegida que combina bosque, senderos y cultura. Además de caminar entre árboles centenarios, puedes visitar su ex convento del siglo XVII o practicar ciclismo de montaña. Sus áreas abiertas lo convierten en un ideal para pasar un día completo en contacto con la naturaleza. Además, cuenta con zonas para hacer picnic o simplemente descansar bajo la sombra de los pinos.

Izta-Popo: caminatas entre volcanes y nubes

El Parque Nacional Izta-Popo Zoquiapan se localiza entre los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Sus senderos de altura ofrecen una experiencia única para quienes aman la montaña. Puedes acampar, hacer fotografía de paisaje o simplemente respirar el aire más puro de la región. Aunque está fuera de la ciudad, llegar desde CDMX toma menos de dos horas, lo que lo vuelve una excelente opción para salir del ritmo acelerado.

Si ya estás planeando tu próxima escapada verde, puedes consultar el portal oficial de SEDEMA, donde encontrarás todo lo que necesitas: mapas, datos útiles y sugerencias para cada parque.

