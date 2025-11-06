Inicia la preventa de boletos del EDC 2026 en CDMX; habrá más de 100 DJs y experiencia inmersiva

El Electric Daisy Carnival ( EDC ) México 2026 reveló su cartel completo, confirmando más de 100 artistas internacionales que transformarán la CDMX en una explosión de luces, energía y beats. Este martes, los organizadores del festival dieron a conocer la alineación a través de sus redes oficiales, generando una ola de entusiasmo entre miles de fanáticos.

La duodécima edición de EDC consolida su posición como el festival de música electrónica más grande de Latinoamérica. Con una producción monumental y una atmósfera de comunidad, la cita promete tres días de experiencias inmersivas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, del 20 al 22 de febrero de 2026.

EDC La edición 2026 de EDC México está programada para los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un venue icónico que ofrece espacio amplio para multitudes y producciones espectaculares.

Fechas y sede confirmadas para EDC 2026

El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a ser el epicentro de este evento masivo, ofreciendo espacios amplios y escenografías de alta tecnología. El festival se llevará a cabo del 20 al 22 de febrero de 2026, un fin de semana ideal para visitantes nacionales e internacionales que buscan vivir una experiencia sensorial única.

El clima templado de la CDMX en febrero, con temperaturas promedio de 20°C, permitirá disfrutar jornadas cómodas y seguras. Los organizadores recomiendan planificar con anticipación el transporte y seguir las actualizaciones oficiales sobre mapas, accesos y medidas de seguridad.

Cartel oficial: Llegan los gigantes del EDM a México

Entre los artistas más destacados del EDC 2026 figuran:



Above & Beyond

Charlotte de Witte

Hardwell

Steve Angello

Diplo y Armand Van Helden

Junto a talentos emergentes como John Summit, Indira Paganotto y Knock2. La programación equilibrada ofrece desde trance y techno hasta house progresivo y bass potente.

Cada escenario del festival brindará una identidad sonora particular, kineticFIELD se enfocará en beats intensos, mientras stereoBLOOM explorará atmósferas melódicas. Los asistentes pueden prepararse escuchando playlists oficiales en Spotify para planificar mejor sus horarios.

Preventa y boletos para EDC México 2026

La preventa exclusiva inicia hoy 6 de noviembre a las 14:00 horas a través de Ticketmaster, con boletos en modalidades:



General Admission en Early Owl por $3,380 pesos más cargos

Comfort en Early Owl por $4,790 pesos más cargos

VIP en abono con Banamex Plus: $8,159.25 (Fase 1) y $8,556 (Fase 2) incluyendo cargos.

Con Banamex Plus (3 días):



Fase 1: $8,159 pesos

Fase 2: $8,556 pesos

Fase 3: $9,040 pesos

Los precios iniciales van desde General en Fase 1 en $3,590 pesos más cargos por los tres días, de manera individual, estos son los costos sin extra:



Viernes $1,290 pesos

Sábado $1,390 pesos

Domingo $1,490 pesos

Los pases Banamex Plus para tres días en Fase 1 cuestan $8,159 pesos, y la experiencia Comfort Pass para tres días tiene un precio de $4,790 pesos más cargos en fase Early Owl.

Se espera una asistencia superior a los 300 mil visitantes, por lo que se recomienda crear cuenta anticipadamente y evitar reventas no autorizadas. También conviene consultar las políticas de reembolso y prever gastos adicionales como transporte, alojamiento y alimentos.

¿Cómo será la experiencia inmersiva del EDC?

EDC México 2026 no solo promete sets legendarios, sino también instalaciones artísticas, fuegos artificiales y atracciones visuales que transforman la noche en un espectáculo multisensorial. Además, comunidades en línea como Reddit y foros oficiales comparten consejos sobre outfits, hidratación y recuperación post-evento.

Durante el día, la CDMX ofrece alternativas culturales y gastronómicas que complementan la vivencia del festival, convirtiendo este viaje en una experiencia integral que celebra la música, el arte y la comunidad.

Lista de artistas confirmados y géneros destacados

Techno/House | Charlotte de Witte, Chris Lake, Joseph Capriati: Ideales para sets matutinos; revisa horarios para evitar solapes

Trance/Bass | Above & Beyond, Gareth Emery, ISOXO: Perfectos para cierres épicos; sigue actualizaciones en apps del festival

Emergentes/Mixes | John Summit, Indira Paganotto, PAHU: Ideal para descubrimientos musicales y nuevos estilos

Colaboraciones | Diplo B2B Hugel, CamelPhat: Sets impredecibles; revisa foros para experiencias compartidas

