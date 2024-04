Woody y Buzz regresarán a la pantalla grande con Toy Story 5

Los personajes de Woody y Buzz buscarán conquistar nuevamente los corazones de chicos y grandes en la película Toy Story 5 , uno de los filmes más esperados y por fin se reveló la fecha de estreno de esta nueva aventura de los juguetes.

De acuerdo con The Hollywood reporter, el estudio Pixar informó el viernes 5 de abril que Disney ya alista la llegada a los cines de Toy Story 5. Esto con el objetivo de volver a poner en alto el nombre de la franquicia, tras la decepción del público con el spin-off de Lightyear, en el 2022.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

El director ejecutivo de Disney , Bob Iger, mencionó a The Hollywood reporter, que Toy Story 5 sufrió un cambio de fecha en el calendario, ya que originalmente estaba programada para 2024, pero se lanzará hasta el 19 de junio de 2026.

¿Qué otras películas se estrenarán en el 2026?

Otro filme que llegará los cines será el live action de Moana, el 10 de julio de 2026. Estaba programada para el 27 de junio de 2025, pero tuvo un retraso en el calendario.

Star Wars The Mandalorian & Grogu se estrenará el 22 de mayo de 2026 para regresarle vida a la franquicia desde The Rise of Skywalker de 2019.

¿De qué tratará Toy Story 5?

Aún no se sabe de qué tratará Toy Story 5, pero existe la posibilidad de que nuevamente los juguetes se reúnan después de que Woody y Bo Peep se separaron del lado de Bonnie en 2019. Entre los reportes que se tienen está el que las voces de Tom Hanks y de Tim Allen volverán a dar vida a Woody y Buzz, respectivamente.

