¡Volando a Max! Superman llegará muy pronto a la plataforma de HBO; fecha y costos

Después del éxito que tuvo en taquillas a nivel internacional la nueva película de Superman este 2025, se dio a conocer que el próximo viernes 19 de septiembre de este año el filme dirigido por James Gunn estará llegando a la plataforma de HBO Max en México y demás países.

Fue la misma plataforma de streaming en sus redes sociales para Latinoamérica, que anunció que las y los suscriptores podrán ver la cinta de David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult y Edi Gathegi desde la comodidad de sus hogares.

¿De qué trata la nueva película de Superman?

Vale la pena mencionar que la nueva película de Superman que saldrá en HBO Max, cuenta la historia de Kal-El y su búsqueda por unificar su vida kriptoniana con la humana, esto mientras el villano Lex Luthor crea un conflicto al atacar la llamada Fortaleza de la Soledad.

La trama de la película dirigida por James Gunn, continúa con la búsqueda de “El Hombre de Acero” por recuperar el apoyo del público en la Tierra con ayuda de otros superhéroes y personajes como la Chica Halcón, Supergirl y demás.

¿Cómo le fue en taquilla a la última película de Superman?

De acuerdo con medios internacionales y expertos en la materia, la nueva película de Superman fue un éxito en taquilla al superar los 600 millones de dólares a nivel internacional, lo cual la llevó a ser considerada como una de las más exitosas en lo que va de este 2025.

Se destaca a este filme por ser el primer gran éxito de la nueva administración de DC Studios que arrancó desde el ya lejano 2022 y con el cual, buscan hacerle frente al Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que se ha mantenido vigente desde hace más de 15 años.

Ya estamos volando con este anuncio y eso que no tenemos capa 🦸🏻 #Superman llega a HBO Max este 19 de Septiembre. pic.twitter.com/50mUQg5HHq — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) September 16, 2025

Personajes de Superman 2025

Más allá de la participación de Superman , Lex Luthor y Lois Lane, algunos de los personajes principales de la película, el filme que saldrá en HBO Max también cuenta con la aparición de las siguientes personalidades:

Mr. Terrific

The Engineer

Jor-El

Cat Grant

Guy Gardner

Jimmy Olsen

Precios y paquetes en HBO Max

En caso de ser alguna de las personas interesadas en ver la nueva película de Superman, es importante mencionar que los precios de HBO Max en México en este 2025 van de los 149 en el paquete básico con anuncios, hasta los 299 con el planito y sin cortes comerciales.

