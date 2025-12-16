Festival Luces de Invierno, la gran fiesta de la CDMX con árboles de navidad y nieve artificial

El Gobierno de la Ciudad de México presentó "Luces de Invierno", la fiesta que se realizará en el Zócalo y las diferentes alcaldías, para celebrar la Navidad .

Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, señaló que este 2025 la CDMX dará espacio a 76 grupos de música, expositores de artesanías, un túnel de Luz Monumental, entre otras actividades para disfrutar en familia, no solo en el Zócalo, sino también en las demarcaciones.

¿Cuándo se realizarán las actividades navideñas?

Con el objetivo de descentralizar la fiesta, ahora habrá actividades en deportivos, parques y plazas ubicadas a lo largo del territorio capitalino, y así todos puedan pasar un grato tiempo con sus seres queridos.

Álvaro Obregón-Parque Lineal Torres de Potrero

Azcapotzalco-Parque Calpulli

Benito Juárez-Parque Santiago Xicoténcatl

Coyoacán-Parque de la Consolación

Cuajimalpa-Deportivo Morelos

Gustavo a Madero-Cancha Campos Revolución

Iztacalco-Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa- Parque Deportivo Las Torres

Magdalena Contreras-Deportivo Oyamel

Miguel Hidalgo-Parque Tacuba

Milpa Alta-Plaza de la Corregidora

Tláhuac- Bosque de Tláhuac

Tlalpan-Deportivo Independencia

Venustiano Carranza- Parque Aguas

Xochimilco-Deportivo San Gregorio

En estos puntos se realizarán pastorelas, posadas, batucadas, shows de zanqueros, clown, danza, circo y conciertos de elencos participantes en la iniciativa "Cuícatl: la Ciudad de Suena". Además de esculturas lumínicas, humo, nieve artificial y nacimientos de gran tamaño.

Actividades Comunitarias y UTOPÍAS

En los llamados Territorios de Paz habrá 37 posadas comunitarias, presentaciones de teatro, cuenta cuentos y danza del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 17 a 19 horas. En las UTOPÍAS también se realizarán 40 actividades navideñas como recitales de las escuelas de iniciación de música y pastorelas.

¿Qué actividades navideñas habrá en el Zócalo?

Foro navideño con decenas de pastorelas y cuentacuentos todos los días

Tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación

14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos

Túnel de Luz Monumental más grande de México (150 x 20 metros)

Nacimiento Monumental

120 expositores con venta de artesanías

Por su parte, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que estas actividades de Navidad dejarán una derrama económica de 17 mil 247 millones de pesos y atraerá a 890 mil turistas a la capital.

