Festival Luces de Invierno, la gran fiesta de la CDMX con árboles de navidad y nieve artificial
Esta temporada decembrina se espera una derrama económica de 17 mil millones de pesos y la llegada de 890 mil turistas; habrá cuentacuentos y nacimientos monumentales.
El Gobierno de la Ciudad de México presentó "Luces de Invierno", la fiesta que se realizará en el Zócalo y las diferentes alcaldías, para celebrar la Navidad .
Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, señaló que este 2025 la CDMX dará espacio a 76 grupos de música, expositores de artesanías, un túnel de Luz Monumental, entre otras actividades para disfrutar en familia, no solo en el Zócalo, sino también en las demarcaciones.
¿Cuándo se realizarán las actividades navideñas?
Con el objetivo de descentralizar la fiesta, ahora habrá actividades en deportivos, parques y plazas ubicadas a lo largo del territorio capitalino, y así todos puedan pasar un grato tiempo con sus seres queridos.
- Álvaro Obregón-Parque Lineal Torres de Potrero
- Azcapotzalco-Parque Calpulli
- Benito Juárez-Parque Santiago Xicoténcatl
- Coyoacán-Parque de la Consolación
- Cuajimalpa-Deportivo Morelos
- Gustavo a Madero-Cancha Campos Revolución
- Iztacalco-Deportivo Leandro Valle
- Iztapalapa- Parque Deportivo Las Torres
- Magdalena Contreras-Deportivo Oyamel
- Miguel Hidalgo-Parque Tacuba
- Milpa Alta-Plaza de la Corregidora
- Tláhuac- Bosque de Tláhuac
- Tlalpan-Deportivo Independencia
- Venustiano Carranza- Parque Aguas
- Xochimilco-Deportivo San Gregorio
En estos puntos se realizarán pastorelas, posadas, batucadas, shows de zanqueros, clown, danza, circo y conciertos de elencos participantes en la iniciativa "Cuícatl: la Ciudad de Suena". Además de esculturas lumínicas, humo, nieve artificial y nacimientos de gran tamaño.
Actividades Comunitarias y UTOPÍAS
En los llamados Territorios de Paz habrá 37 posadas comunitarias, presentaciones de teatro, cuenta cuentos y danza del 19 al 23 de diciembre, en un horario de 17 a 19 horas. En las UTOPÍAS también se realizarán 40 actividades navideñas como recitales de las escuelas de iniciación de música y pastorelas.
¿Qué actividades navideñas habrá en el Zócalo?
- Foro navideño con decenas de pastorelas y cuentacuentos todos los días
- Tres árboles iluminados con nochebuenas del Suelo de Conservación
- 14 esculturas lumínicas de motivos navideños y de juguetes mexicanos
- Túnel de Luz Monumental más grande de México (150 x 20 metros)
- Nacimiento Monumental
- 120 expositores con venta de artesanías
Por su parte, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que estas actividades de Navidad dejarán una derrama económica de 17 mil 247 millones de pesos y atraerá a 890 mil turistas a la capital.
