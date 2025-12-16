Aldea Global 2026, el festival de arte y cultura de los 48 países del Mundial

La CDMX comenzará la cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026 con Aldea Global 2026, una feria cultural que reunirá en un solo espacio a los 48 países participantes del torneo.

El evento se realizará del 6 al 28 de junio de 2026 en el Bosque de Chapultepec y busca ofrecer una experiencia previa al Mundial centrada en el arte, la tradición y la diversidad cultural.

Entre los países representados estarán México, Estados Unidos, Canadá (anfitriones), así como Argentina, Brasil, Japón, Corea del Sur, Australia, Marruecos, Inglaterra, Francia, Alemania, España y muchos más de todos los continentes.|Aldea Global 2026

¿Qué es Aldea Global 2026?

Aldea Global 2026 es un proyecto multicultural que permitirá a los visitantes conocer las expresiones artísticas, históricas y contemporáneas de las selecciones mundialistas.

La iniciativa propone un acercamiento cultural al fútbol, ampliando la experiencia deportiva hacia un intercambio social y educativo.

Fechas, sede y distribución del evento

La feria se instalará principalmente en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, cerca de la Puerta de los Leones, con posibles extensiones hacia el Castillo.

La sede fue elegida por su valor simbólico, su infraestructura y su capacidad para recibir a miles de visitantes diariamente.

Pabellones culturales y gastronomía internacional

Cada país contará con un pabellón dedicado, donde se presentarán danzas, música, artesanías y platillos tradicionales.

México, Estados Unidos y Canadá, como anfitriones, tendrán espacios destacados junto a potencias culturales como Brasil, Francia, Japón y Marruecos.

El Gran Foro Cultural y espectáculos diarios

El corazón del evento será el Gran Foro Cultural, con conciertos, coreografías y fusiones artísticas todos los días.

Este espacio busca atraer tanto a aficionados al fútbol como a públicos interesados en la cultura internacional.

Impacto cultural y legado para la CDMX

Especialistas señalan que Aldea Global 2026 impulsará el turismo cultural y fortalecerá la imagen de la capital como ciudad anfitriona global.

Se espera que el modelo deje un precedente para futuros eventos deportivos y culturales de gran escala.

Otros eventos culturales y futboleros en CDMX para 2026

La capital será el "alma del Mundial" con más de 35 actividades confirmadas:



FIFA Fan Festival: El más grande del torneo, en el Zócalo, con transmisiones de partidos, conciertos y zonas gastronómica s

s Exposiciones en museos sobre la historia del fútbol y mundiales anteriores

Desfile de modas "Hecho en México"

Clase masiva de fútbol y intentos de récords Guinness (como la ola más grande del mundo)

Festivales en plazas públicas y rehabilitación de canchas comunitarias

La CDMX albergará cinco partidos en el Estadio Azteca, incluyendo el inaugural con México

