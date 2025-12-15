La expo de Nacimientos Mexicanos llegó a CDMX este 2025

El arte mexicano está más vivo que nunca y lo podemos encontrar en todos lados. Con este objetivo en mente llega la exposición de Nacimientos Mexicanos 2025, en donde encontramos una mezcla entre la tradición religiosa y el arte nacional, llevada al máximo nivel por talentosas manos de artesanos.

En esta expo podemos ver diferentes estilos de arte que presentan un nacimiento, ya sea con barro, madera, fibras vegetales, cera y casi cualquier otro material que uno pueda imaginarse. Si te gusta la Navidad y el arte, esta expo es para ti.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la expo de Nacimientos Mexicanos?

Se trata de una presentación de 45 obras de arte ganadoras del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2025. En cada uno de los nacimientos podemos ver una interpretación artística de la escena tradicional del nacimiento de Jesús, aunque con un toque característico de los diferentes estados de la República Mexicana.

En la expo podemos encontrar una combinación de técnicas y materiales que muchos de nosotros nunca hubiéramos imaginado. De hecho, algunas de ellas son tan originales que se encargaron de reinventar toda la escena sin perder la esencia de un nacimiento, demostrando que la tradición de la Navidad y la creatividad siempre pueden escalar un poco más.

¿Cuándo y dónde estará la expo de Nacimientos Mexicanos?

La expo se encuentra en el Museo de El Carmen, ubicado en Av. Revolución 4 y 6, en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México . Con una invitación abierta a todas las personas.

El costo por la entrada general es de $80 pesos, la cual también incluye la entrada al Museo El Carmen y la expo de Nacimientos Mexicanos, por lo que se convierte en una actividad ideal para cualquier día de la semana.

Por último, la expo comenzó el 26 de noviembre y terminará el 2 de febrero del 2026. Estará disponible de martes a domingo, en un horario de 10:00 de la mañana hasta las 17:00 de la tarde.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.