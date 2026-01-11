García Harfuch informa la detención de Samuel y Josué Elogio “N”, vinculados con el asesinato de Carlos Manzo

Durante la tarde del domingo 11 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre dos detenciones más de presuntos implicados en el asesinato del presidente municipal de Uruapa, Michoacán, Carlos Manzo .

Los detenidos fueron Samuel "N" y Josué Elogio "N", alias "el viejito". Ambos contaban con una orden de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas, ya que las investigaciones de las autoridades los señalan como posibles implicados de gran relevancia en el asesinato de Manzo.

Samuel "N" y Josué Elogio "N" fueron detenidos

Autoridades realizaron un operativo en Uruapan los pasados 8 y 9 de enero, en donde lograron la captura de dichas personas. Samuel "N" se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, mismo que habría estado en comunicación constante con Josué Elogio "N" durante el día del asesinato.

Específicamente, Samuel le habría proporcionado los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que iba a realizar durante las celebraciones del evento "Festival de las Velas" en donde fue asesinado el presidente municipal.

Josué Elogio "N", alias "Viejito" se desempeñaba como taxista y, luego de su detención, se llevaron a cabo tres cateos en diferentes inmuebles de Uruapan en donde se aseguraron dosis de droga y 8 equipos de comunicación, los cuales podrían comprobar su participación directa con el asesinato.

