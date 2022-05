Mario Escobar lamenta exhumación de cuerpo de Debanhi

Mario Escobar padre de Debanhi difundió un video en su cuenta de Youtube en el que afirmó que le duele que su hija tenga que ser exhumada a 40 días de su desaparición para encontrar la verdad de su muerte.

Me duele como familia, me duele como papá, me duele como ser humano y todavía a 40 días de la desaparición, todavía no le podemos dar ese luto que ella se merece , dijo.

Mario Escobar señaló que su familia y él aceptaron la exhumación en espera de que sea un parteaguas para cambiar “el antes y después de Debanhi”.

Agregó que con documentos y análisis planean demostrar que a Debanhi Escobar la mataron, ya que la hipotesis principal es que murió después de caer en una cisterna al interior del motel Nueva Castilla.

Explicó que a pesar de seguir recibiendo amenazas de muerte, no va a detenerse hasta encontrar la verdad “y si tengo que exhumarla lo voy a hacer, me duela en el alma lo que le van a hacer, pero lo hago por ella, mi esposa y mi familia, porque no es justo que sigan desapareciendo señoritas”

Actualización 26 de Mayo 2022

Exhumarán el cuerpo de Debanhi Escobar, confirma SSPC

Durante la conferencia mañanera de este jueves 26 de mayo, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que será exhumado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar para esclarecer las causas de su muerte.

Ricardo Mejía dio a conocer que el sábado pasado se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre los padres de Debanhi Escobar, las autoridades federales y de Nuevo León en el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México donde se analizaron los distintos peritajes del caso.

El subsecretario indicó que por un consenso se determinó realizar la exhumación del cuerpo de Debanhi con el propósito de darle mayor certeza a las causas de muerte de la joven.

La Fiscalía de Nuevo León solicitará al juez de control la exhumación del cuerpo de Debanhi Escobar para homologar criterios de la causa de la muerte. Señaló que continúan los trabajos para el fortalecimiento de las líneas de investigación.

