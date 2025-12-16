Regalos únicos en el bazar navideño de artesanías ubicado en Paseo de la Reforma

¿Aún no tienes los regalos para tu familia y amigos? Todavía estás a tiempo para encontrar obsequios únicos y llenos de tradición y los podrás hallar en el Bazar Navideño Artesanal del Gobierno de la Ciudad de México.

Los visitantes descubrirán desde nuevas creaciones hasta sabores que celebran la diversidad cultural de la capital. Los regalos están dirigidos a todos los miembros de la familia, es deci tanto chicos como grandes, por lo que se hace un llamado a los Reyes Magos a aprovechar los precios accesibles para tener todo listo para el 6 de enero.

Opciones para la cena de Navidad este 2025

¿En dónde está el bazar navideño?

El bazar navideño se realizará del 16 de diciembre al 6 de enero de 2026, dentro de un horario de 10:00 de la mañana a 21:00 horas, en Reforma 13, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, entre calle La Fragua y Avenida de la República.

Otros eventos navideños en CDMX

En el marco de las fiestas decembrinas, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la presentación de "Un Cascanueces Diferente y Alebrisueños", una presentación de danza llena de magia, humor y talento.

Esta tradicional obra navideña se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el próximo jueves 18 de diciembre a las 20:00 horas, a la cual podrán acudir todos los integrantes de la familia.

