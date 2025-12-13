Huejotzingo, el Pueblo Mágico ideal para comprar sidra barata para Navidad en Puebla

Cada vez estamos más cerca de poder celebrar las fiestas decembrinas de Navidad y Año Nuevo en México, por lo cual conocer el Pueblo Mágico de Huejotzingo en Puebla podría ser lo ideal para saber en dónde comprar botellas de sidra baratas, de alta calidad y de sabores únicos e inigualables.

Y es que cada año este Pueblo Mágico de Puebla se convierte en la capital de la venta de la sidra, esto gracias a las decenas de productores y comerciantes de esta bebida que se pueden encontrar en su visita por los lugares históricos de la demarcación.

✨🎄 Después de dos años de guerra, Belén volvió a encender sus luces de Navidad. En la Plaza del Pesebre, la esperanza brilló de nuevo mientras la comunidad palestina rezó por paz y el regreso de peregrinos y turistas@dw_espanol pic.twitter.com/8DFWJkWV98 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué Huejotzingo es el Pueblo Mágico de la sidra en México?

Desde hace varios años el Pueblo Mágico de Huejotzingo se convirtió en el principal productor de sidra a lo largo y ancho de la República Mexicana, esto gracias a que existen más de 40 marcas locales de esta bebida en el municipio.

Se destaca que esta bebida alcohólica de baja graduación, se convirtió en un de los pilares principales de la economía en la entidad poblana, esto gracias a que año con año miles de familias llegan al lugar para comprar sus bebidas especiales de temporada.

¿Qué se puede encontrar en Huejotzingo?

De acuerdo con la plataforma web oficial del municipio poblano, en este lugar se pueden encontrar sidras de manzana, además de que se han comenzando a introducir las bebidas especiales de pera, arándano, maracuyá y zarzamora.

Sin embargo y más allá de la sidra, este Pueblo Mágico destaca por lo siguiente:

Exconvento Fransciscano

Templo de San Diego

Templo de Nuestra Señora del Carmen

Parroquia de San Miguel Arcángel

En este municipio de Puebla, las y los visitantes pueden probar alimentos tradicionales y típicos del estado, así como recorrer puntos históricos y de alta trascendencia nacional.

Mundo Mezcal: Festival del Agave, Tierra y Sazón tendrá música, comida y bebidas para deleitar tu paladar

¿Cómo llegar a Huejotzingo, Puebla?

Vale la pena mencionar que para llegar a Huejotzingo en transporte público, se puede utilizar la ruta directa de Estrella Roja que ofrece desde las diferentes terminales de autobuses de la Ciudad de México (CDMX).

Para aquellos que van en vehículo, lo ideal es utilizar la autopista México-Puebla para realizar un trayecto de aproximadamente 1 hora 30 minutos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.