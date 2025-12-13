inklusion.png Sitio accesible
Inauguran pistas de hielo gratis en CDMX y Edomex para disfrutar la Navidad al máximo

Si quieres divertirte y pasar un rato a gusto con tu familia, tienes que visitar las pistas de hielo gratis que hay en CDMX y Edomex, aquí te compartimos todos los detalles.

Pistas de hielo en CDMX y Edomex
Pistas de hielo gratis en CDMX y Edomex|Getty Images
Tiempo Libre

Escrito por: Itandehui Cervantes

En México ya se siente la magia de la Navidad y si quieres disfrutar de una actividad única y divertida, te decimos en que lugares de CDMX y Edomex hay pistas de hielo para que vayas con tu familia.

Pistas de hielo gratis en CDMX y Edomex

Durante este mes no pueden faltar los regalos, luces y fiestas y para celebrar en grande, se instalaron villas navideñas , ferias, circos y spots para que te tomes fotos increíbles y pistas de hielo en los siguientes lugares:

  • Tláhuac: En el Bosque de Tláhuac hay una pista de hielo con horario de martes a domingo de las 11:00 a las 18:30 horas.
  • Miguel Hidalgo: En el Deportivo Pavón en la colonia Pensil Norte.
  • Gustavo A. Madero: En el Parque Edén Juventino Rosas con horario de martes a domingo de las 10:00 a las 20:00 horas.

También hay pistas de hielo en:

  • Ecatepec: En la explanada municipal con horario de lunes a viernes de las 11:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 21:00 horas
  • Cuautitlán: En la “Concha Acústica” en el Parque De la Cruz a partir del 16 de diciembre
  • Valle de Chalco en la explanada del municipio
  • Toluca: En el Arcotecho de San Jerónimo Xonacahuacan
  • Atizapán de Zaragoza: En la explanada del municipio
  • Tultitlán: En el Fraccionamiento Villas de San José
  • Los Reyes La Paz: En los campos de futbol de la cabecera municipal
  • Netxtlalpan: En la Pista de Hielo Ecológica con horario de las 14:00 a las 22:00 horas

Recomendaciones para visitar las pistas de hielo

Si planeas asistir a alguna de estas pistas de hielo , es fundamental que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • Sigue las indicaciones del personal
  • Cuida el material que te proporcionen
  • Evita ingresar con celulares u objetos de valor
  • Ten cuidado con niños y adultos mayores
  • Lleva ropa cómoda
  • Mantén tu distancia con otras personas

