Inauguran pistas de hielo gratis en CDMX y Edomex para disfrutar la Navidad al máximo

En México ya se siente la magia de la Navidad y si quieres disfrutar de una actividad única y divertida, te decimos en que lugares de CDMX y Edomex hay pistas de hielo para que vayas con tu familia.

Pistas de hielo gratis en CDMX y Edomex

Durante este mes no pueden faltar los regalos, luces y fiestas y para celebrar en grande, se instalaron villas navideñas , ferias, circos y spots para que te tomes fotos increíbles y pistas de hielo en los siguientes lugares:

Tláhuac : En el Bosque de Tláhuac hay una pista de hielo con horario de martes a domingo de las 11:00 a las 18:30 horas.

: En el Bosque de Tláhuac hay una pista de hielo con horario de martes a domingo de las 11:00 a las 18:30 horas. Miguel Hidalgo : En el Deportivo Pavón en la colonia Pensil Norte.

: En el Deportivo Pavón en la colonia Pensil Norte. Gustavo A. Madero: En el Parque Edén Juventino Rosas con horario de martes a domingo de las 10:00 a las 20:00 horas.

También hay pistas de hielo en:

Ecatepec : En la explanada municipal con horario de lunes a viernes de las 11:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 21:00 horas

: En la explanada municipal con horario de lunes a viernes de las 11:00 a las 15:00 horas y de las 17:00 a las 21:00 horas Cuautitlán: En la “Concha Acústica” en el Parque De la Cruz a partir del 16 de diciembre

Valle de Chalco en la explanada del municipio

Toluca : En el Arcotecho de San Jerónimo Xonacahuacan

: En el Arcotecho de San Jerónimo Xonacahuacan Atizapán de Zaragoza: En la explanada del municipio

Tultitlán : En el Fraccionamiento Villas de San José

: En el Fraccionamiento Villas de San José Los Reyes La Paz: En los campos de futbol de la cabecera municipal

Netxtlalpan: En la Pista de Hielo Ecológica con horario de las 14:00 a las 22:00 horas

Recomendaciones para visitar las pistas de hielo

Si planeas asistir a alguna de estas pistas de hielo , es fundamental que tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:

Sigue las indicaciones del personal

Cuida el material que te proporcionen

Evita ingresar con celulares u objetos de valor

Ten cuidado con niños y adultos mayores

Lleva ropa cómoda

Mantén tu distancia con otras personas

