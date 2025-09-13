Bazar, rifas y adopciones en el Michykon; lugar y fecha

¿Eres amante de los michis? entonces no te puedes perder el Michykon , un evento gratuito que se llevará a cabo en el Centro Cultural Futurama el 14 de septiembre donde habrá bazar, música en vivió, cosplay, concursos y rifas.

¿Cuándo y dónde será el Michykon?

El Michykon se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2025 a partir de las 11:00 horas en el Centro Cultural Futurama ubicado en Cda, de Otavalo 15, Lindavista en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, la entrada es libre por lo que podrás disfrutar de todas las actividades y hasta podrás regresar a casa con un nuevo acompañante de vida. Se prevé que el evento concluya alrededor de las 19:00 horas.

¿Qué habrá en el Michykon?

Todos los asistentes podrán disfrutar de bazar de artículos para mascotas con temática “kawaii”. También habrá música en vivo, cosplay, concursos, rifas y subastas.

Además, quienes quieran poner su granito de arena podrán donar croquetas o dar un apoyo económico para centros de adopción o veterinarias.

💖 Michykon Festival 🌟 Evento Kawaii 🐱

🗓️ Domingo 14 de Septiembre, 11:00am

📍 Centro Cultural Futurama, CDMX.

✨ Ánime, Disney, Cosplayers, Michis y más.@gatitosasalvo pic.twitter.com/JKZb0hoSTk — Michykon (@Michykon) September 9, 2025

Abandono de mascotas en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ), el abandono de perros y gatos en México es un problema nacional que afecta a 70% de estos animales.

El abandono animal responde a varios factores entre los que se encuentran falta de conciencia, problemas económicos y ausencia de compromiso por parte de los dueños. Esta problema representa un desafío que exige la atención de las autoridades, organizaciones civiles y la sociedad en general.

De acuerdo con la organización Mars Petcare, en México, al menos 29.7 millones de perros y gatos viven en la calle y se estima que cada año se abandonan 500 mil mascotas. Abandonarlos es una experiencia traumática que afecta su salud física y emocional y su confianza en el ser humano.

