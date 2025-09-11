¡Hay una serpiente en mi bota! Toy Story llega a la Cineteca en esta fecha
Woody, Buzz, Rex y Slinky regresan a la pantalla grande, así que haz feliz a tu niño interior y disfruta de uno de los clásicos del cine animado.
Toy Story es una de las películas animadas favoritas de los mexicanos y para celebrar sus 30 años en la Cineteca Nacional proyectarán este filme a partir del viernes 12 de septiembre, así que si quieres hacer feliz a tu niño interior, no te puedes perder esta oportunidad.
Proyectarán Toy Story en la Cineteca Nacional
La Cineteca Nacional anunció en sus redes sociales que Toy Story se reestrenará y podrás disfrutarla a partir del viernes 12 de septiembre de 2025.
La película cuenta la historia de Andy, un niño de 6 años que celebra su cumpleaños, pero sus juguetes temen que uno de sus regalos los reemplace y su dueño los deje de querer.
Sedes de la Cineteca Nacional donde se proyectará Toy Story
Toy Story se proyectará en las siguientes sedes :
- Cineteca Nacional ubicada en Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez.
- Cineteca Nacional de las Artes se encuentra en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán.
- Cineteca Nacional Chapultepec ubicada en Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe Álvaro Obregón.
Precios de los boletos en la Cineteca Nacional
La entrada general a la Cineteca Nacional tiene un precio de 70 pesos y 50 pesos para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores. Los martes y miércoles el costo del boleto para cualquier función y para todo público es de 50 pesos.
Datos curiosos de Toy Story
Entre la primera y la cuarta entrega de Toy Story hubo muchos cambios a nivel de tecnología y renderización pues en la escena donde Woody y Buzz se deben subir al camión de mudanza hay 10 mil hojas en cada árbol y más de un millón fueron renderizadas por computadora.
Mientras que en la última en el exterior hay 7 mil millones de hojas y un trillón fueron renderizadas. También aumentaron la cantidad de personajes, en la de 1995 se crearon 400 modelos de personaje y para la última hubo 3 mil 867 modelos de personajes.
En Toy Story, Woody tenía 723 puntos de control de animación y en la 4 tuvo 7 mil 198.
