¡Hay una serpiente en mi bota! Toy Story llega a la Cineteca en esta fecha

Toy Story es una de las películas animadas favoritas de los mexicanos y para celebrar sus 30 años en la Cineteca Nacional proyectarán este filme a partir del viernes 12 de septiembre, así que si quieres hacer feliz a tu niño interior, no te puedes perder esta oportunidad.

Proyectarán Toy Story en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional anunció en sus redes sociales que Toy Story se reestrenará y podrás disfrutarla a partir del viernes 12 de septiembre de 2025.

La película cuenta la historia de Andy, un niño de 6 años que celebra su cumpleaños, pero sus juguetes temen que uno de sus regalos los reemplace y su dueño los deje de querer.

No estás soñando, el reestreno de TOY STORY (John Lasseter, 1995) es una realidad en Cineteca Nacional.



30 años después, haz feliz a tu niñx interior con el regreso de Woody y Buzz. ​⭐​🚀​



Disponible en las tres sedes de Cineteca Nacional, a partir del viernes 12 de septiembre de 2025.

Sedes de la Cineteca Nacional donde se proyectará Toy Story

Toy Story se proyectará en las siguientes sedes :

Cineteca Nacional ubicada en Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez.



ubicada en Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez. Cineteca Nacional de las Artes se encuentra en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán.



se encuentra en Av. Río Churubusco 79, Country Club Churubusco, Coyoacán. Cineteca Nacional Chapultepec ubicada en Av. Vasco de Quiroga #1401, Colonia Santa Fe Álvaro Obregón.

Precios de los boletos en la Cineteca Nacional

La entrada general a la Cineteca Nacional tiene un precio de 70 pesos y 50 pesos para menores de 25 años, estudiantes y adultos mayores. Los martes y miércoles el costo del boleto para cualquier función y para todo público es de 50 pesos.

Datos curiosos de Toy Story

Entre la primera y la cuarta entrega de Toy Story hubo muchos cambios a nivel de tecnología y renderización pues en la escena donde Woody y Buzz se deben subir al camión de mudanza hay 10 mil hojas en cada árbol y más de un millón fueron renderizadas por computadora.

Mientras que en la última en el exterior hay 7 mil millones de hojas y un trillón fueron renderizadas. También aumentaron la cantidad de personajes, en la de 1995 se crearon 400 modelos de personaje y para la última hubo 3 mil 867 modelos de personajes.

En Toy Story, Woody tenía 723 puntos de control de animación y en la 4 tuvo 7 mil 198.

